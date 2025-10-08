Logo de Confidencial Digital
Lea el especial más reciente
Viviendas Bismarck Martínez

Los negocios de la Alcaldía de Managua con las viviendas “Bismarck Martínez”

whatsapp

Alertas
mail

Boletines
test

Test Político
carta

Membresía
mail

Donaciones
adds Confidencial

Anuncios
Las noticias del día en tu correo

Recibe lo más destacado de la cobertura de CONFIDENCIAL todos los días.

Estoy de acuerdo con las Condiciones de uso y la Política de privacidad.

Más boletines

Premium
mail

English

Membresía
The best of our coverage, in English

Sign up for our weekly newsletter. We will send it to you every Friday at 10:00 am (Nicaragua time)

I agree to the Terms of use and the Privacy Policy.

More Newsletters

Daily
mail

English

Membership
Logo de Confidencial Digital
Noticias Reportajes Audiovisuales Nicas en el mundo

PUBLICIDAD 4D

PUBLICIDAD 5D

Nicas Migrantes

Avianca cancelará los vuelos directos entre San José y Managua

Vuelos entre ambas capitales se suspenderán a partir del 23 de octubre. La decisión se tomó tras “evaluar el desempeño” de la ruta, según la aerolínea

Vista de un avión de la aerolínea de bandera colombiana Avianca. | Foto: Archivo

Redacción Confidencial

AA
Share

La aerolínea Avianca anunció que, a partir del 23 de octubre de 2025, suspenderá los vuelos directos entre San José, Costa Rica, y Managua, Nicaragua. Esta ruta inició a funcionar el 11 de mayo de 2025, a un costo promedio de 400 dólares por un boleto de ida y vuelta.

La suspensión se da tras una evaluación del “desempeño de algunas de nuestras rutas”, explicó Avianca en un comunicado.

“Hemos decidido cancelar la ruta San José (SJO) – Managua (MGA), operada por Avianca Costa Rica S.A, el próximo 23 de octubre de 2025, fecha en la cual operará el último vuelo”, detalló el documento.

La aerolínea, de bandera colombiana, informó que “todos los pasajeros con reservas confirmadas serán reubicados a través de otros puntos de nuestra red”.

Avianca aclaró que seguirá ofreciendo “con normalidad” los otros vuelos de su red entre Managua y Miami, Florida.

La ruta cancelada cubría el recorrido San José, Managua y Miami, Estados Unidos.

Cuatro vuelos semanales

Desde mayo, Avianca ofrece cuatro vuelos semanales directos entre San José y Managua, sin escala en el Aeropuerto Internacional San​ Óscar Arnulfo Romero, de El Salvador.

Los vuelos desde San José salen los lunes, miércoles, jueves y domingo, y las salidas desde Managua son los lunes, martes, jueves y viernes a las 7 de la mañana, según Avianca.

El valor promedio, de 400 dólares por boleto de ida y vuelta, no incluye equipaje de mano ni maleta documentada, según el Instituto Costarricense de Turismo (ICT). El costo adicional por una maleta de mano oscila entre 50 y 85 dólares, según la calculadora de equipaje de la aerolínea.

Además, el costo de los vuelos directos era uno de los más elevados, en comparación a otras rutas en Centroamérica. Por ejemplo, un vuelo directo entre San Salvador y San José, también operado por Avianca, suele tener precios más bajos, de 163 dólares por tramo.

“Nos llena de mucha emoción poder ampliar las opciones de conectividad para nuestros clientes en Nicaragua. Estamos seguros de que estas dos rutas abrirán nuevas oportunidades para el turismo y los negocios en Nicaragua”, indicó en marzo de 2025 el director de ventas de Avianca para Norteamérica, Centroamérica, el Caribe y Europa, Rolando Damas, en una nota de prensa de la aerolínea.

PUBLICIDAD 3M

Confidencial te necesita

Tu aporte es anónimo y seguro.

Apóyanos para que podamos seguir haciendo periodismo independiente en el exilio. Tu contribución económica garantiza que todas las personas tengan acceso gratuito a nuestras publicaciones.

Sobre el autor
Redacción Confidencial

Redacción Confidencial

Confidencial es un diario digital nicaragüense, de formato multimedia, fundado por Carlos F. Chamorro en junio de 1996. Inició como un semanario impreso y hoy es un medio de referencia regional con información, análisis, entrevistas, perfiles, reportajes e investigaciones sobre Nicaragua, informando desde el exilio por la persecución política de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

PUBLICIDAD 3D

Más en Nicas Migrantes
En portada
Alertas

Alertas informativas

Recibe alertas informativas en nuestras comunidades de WhatsApp o Telegram.
Boletines

Boletines

Lo más destacado de nuestra cobertura noticiosa en tu correo electrónico.
Anuncios

Anuncios

¿Quieres anunciarte con nosotros? Consulta aquí nuestra propuesta comercial.
Test político

Test Político

Explora tus ideas sobre política, economía y sociedad con nuestro Test Político.