Avianca cancelará los vuelos directos entre San José y Managua

La aerolínea Avianca anunció que, a partir del 23 de octubre de 2025, suspenderá los vuelos directos entre San José, Costa Rica, y Managua, Nicaragua. Esta ruta inició a funcionar el 11 de mayo de 2025, a un costo promedio de 400 dólares por un boleto de ida y vuelta.

La suspensión se da tras una evaluación del “desempeño de algunas de nuestras rutas”, explicó Avianca en un comunicado.

“Hemos decidido cancelar la ruta San José (SJO) – Managua (MGA), operada por Avianca Costa Rica S.A, el próximo 23 de octubre de 2025, fecha en la cual operará el último vuelo”, detalló el documento.

La aerolínea, de bandera colombiana, informó que “todos los pasajeros con reservas confirmadas serán reubicados a través de otros puntos de nuestra red”.

Avianca aclaró que seguirá ofreciendo “con normalidad” los otros vuelos de su red entre Managua y Miami, Florida.

La ruta cancelada cubría el recorrido San José, Managua y Miami, Estados Unidos.

Cuatro vuelos semanales

Desde mayo, Avianca ofrece cuatro vuelos semanales directos entre San José y Managua, sin escala en el Aeropuerto Internacional San​ Óscar Arnulfo Romero, de El Salvador.

Los vuelos desde San José salen los lunes, miércoles, jueves y domingo, y las salidas desde Managua son los lunes, martes, jueves y viernes a las 7 de la mañana, según Avianca.

El valor promedio, de 400 dólares por boleto de ida y vuelta, no incluye equipaje de mano ni maleta documentada, según el Instituto Costarricense de Turismo (ICT). El costo adicional por una maleta de mano oscila entre 50 y 85 dólares, según la calculadora de equipaje de la aerolínea.

Además, el costo de los vuelos directos era uno de los más elevados, en comparación a otras rutas en Centroamérica. Por ejemplo, un vuelo directo entre San Salvador y San José, también operado por Avianca, suele tener precios más bajos, de 163 dólares por tramo.

“Nos llena de mucha emoción poder ampliar las opciones de conectividad para nuestros clientes en Nicaragua. Estamos seguros de que estas dos rutas abrirán nuevas oportunidades para el turismo y los negocios en Nicaragua”, indicó en marzo de 2025 el director de ventas de Avianca para Norteamérica, Centroamérica, el Caribe y Europa, Rolando Damas, en una nota de prensa de la aerolínea.