Laureano Ortega Murillo ofrece “terrenos estatales” a empresarios chinos

Laureano Ortega Murillo, hijo de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, ofreció “terrenos estatales” a los empresarios chinos que inviertan en las Zonas Económicas Especiales (ZEE) de la Franja y la Ruta de Nicaragua, una iniciativa presentada y aprobada a finales de octubre de 2025.

“Todas las empresas, especialmente las empresas chinas que se instalen bajo este régimen en Nicaragua, estarán exoneradas de todos los impuestos durante todo el tiempo que operen en nuestro país, y tendrán mecanismos de facilitación para la instalación y operación de sus empresas en Nicaragua”, aseguró Ortega Murillo en la 18ª Cumbre Empresarial China–América Latina y el Caribe que se desarrolla en la ciudad china de Zhengzhou.

Subrayó que también habrá “tarifas preferenciales en energía, en techo industrial, y la posibilidad de contar con terrenos estatales que puedan ser aportados para los programas y proyectos de inversión”.

Las ZEE fueron creadas a través de la Ley 1264 o Ley de Creación de Zonas Económicas Especiales de la Franja y la Ruta, que otorga incentivos fiscales, aduaneros, portuarios, fronterizos y administrativos a las empresas que inviertan en ellas. Esta legislación fue aprobada de forma expedita por la Asamblea Nacional, el 30 de octubre de 2025.

La Ley 1264 no establece que Nicaragua aportará terrenos estatales para los proyectos de inversión, tal y como afirmó Ortega Murillo, quien ostenta varios cargos dentro de la dictadura, entre ellos encargado de las relaciones con China y asesor presidencial para las inversiones, comercio y cooperación internacional.

En su articulado, la norma habla de “arrendamiento de terrenos estatales bajo contrato de concesión a largo plazo”, pero no especifica los tipos de terrenos y contratos.

Exoneraciones en las Zonas Especiales

De acuerdo con la legislación, las empresas que operan en las ZEE, gozarán de los siguientes beneficios fiscales y aduaneros:

Exención del 100% del pago de Impuesto sobre la Renta de Actividades Económicas (IR) durante diez años, renovables cada diez años de forma indefinida.

Exención de Impuesto al Valor Agregado (IVA) a compras locales e importaciones de bienes y servicios destinados a su operación.

Exención total de impuestos indirectos, de venta o selectivos de consumo.

Exención total de impuesto a la trasmisión de bienes muebles e inmuebles.

Exención total de impuestos municipales

Exención del 100% del pago de Impuesto sobre los dividendos obtenidos de la actividad económica durante diez años, renovables cada diez años de forma indefinida.

Exención de impuestos y tasas a extranjeros no residentes en concepto de: intereses sobre préstamos, comisiones, honorarios y pagos por servicios legales en el exterior o en Nicaragua, promoción, mercadeo, asesoría y afines.

Exención de todos los impuestos, derechos de aduana y de consumo, asociados con las importaciones de bienes y servicios destinados a su operación; así como, los impuestos aplicables a los equipos necesarios para la instalación y operación de cualquier bien o servicio que tiendan a satisfacer las necesidades del personal de las empresas que operen en las ZEE, entre otros; comedores, servicios de salud, asistencia médica, guarderías y áreas de esparcimiento.

La Ley 1264 establece que serán beneficiados con estos incentivos “las personas jurídicas, públicas, privadas, mixtas, nacionales o extranjeras que operen las Zonas Económicas Especiales de la Franja y la Ruta en los sectores como industria manufacturera, agroindustria, tecnología, servicios de valor agregado que facilitan el nacional”.

Laureano Ortega Murillo estará a cargo

Las ZEE serán dirigidas por una Comisión Especial que estará a cargo de la Dirección del Régimen de las Zonas Económicas Especiales, que será encabezada por Laureano Ortega Murillo e integrada por otros seis funcionarios.

Los otros seis integrantes serán:

El presidente del Banco Central de Nicaragua.

El ministro de Fomento, Industria y Comercio (Mific).

El ministro de Hacienda y Crédito Público (MHCP).

El titular del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI).

La procuradora general de Justicia.

El director ejecutivo de la Comisión Nacional de Zonas Francas (CNZF).

Además, las ZEE serán administradas por la Comisión Nacional de Zonas Francas, entidad que quedará facultada para otorgar la autorización, emisión de los permisos y seguimiento a las operaciones de las empresas que operen.

Aunque el texto no menciona directamente las inversiones de China, la zona comercial lleva el nombre de la “Franja y la Ruta”, la estrategia global creada por el presidente chino Xi Jinping desde 2013, que busca expandir la influencia económica y política de China mediante inversiones en distintas regiones.

Lisonjas a Xi Jinping

En su ponencia, Ortega Murillo se deshizo en elogios hacia Xi Jinping y afirmó que Nicaragua “apoya firmemente” todas las iniciativas planteadas por el máximo dirigente del Partido Comunista de China (PCC), como “la iniciativa de la Franja y la Ruta, la Iniciativa de Desarrollo Global, de Seguridad Global y de Gobernanza Global”.

Según el hijo de los dictadores nicaragüenses, estas iniciativas son “fundamentales para un desarrollo justo, con beneficio compartido entre los pueblos. Pero no solo para eso, sino también para la preservación misma de la especie humana, de la comunidad humana”.

“En tiempos convulsos todas estas Iniciativas nos dan una luz de esperanza, de que podemos avanzar juntos hacia un futuro mejor”, afirmó Ortega Murillo.

La Cumbre Empresarial China-América Latina y el Caribe es organizada por el gigante asiático a través del Consejo Chino para la Promoción de las Inversiones y el Comercio, y cuenta con la participación de delegaciones de 27 países de Latinoamérica y el Caribe.

Nicaragua está representada en ese actividad por Ortega Murillo; por el director de la Comisión de Zonas Francas, Fernando Sánchez; por la directora de la Secretaría de Inversiones y Exportaciones, Karina Mejía; y por el embajador nicaragüense, en China, Ramiro Cruz.

*Con información de EFE.