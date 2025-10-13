Inversión Extranjera Directa en Nicaragua cae a niveles previos a 2023

La inversión extranjera directa (IED) en Nicaragua decayó durante el primer semestre de 2025 a niveles previos a 2023. El informe de Inversión Extranjera Directa, publicado por el Banco Central (BCN), muestra una caída de 268.7 millones (equivalentes al 15.8%) entre enero y junio de 2025, al compararse con los 1696.6 millones de dólares, respecto al mismo periodo de 2024.

La inversión extranjera es importante porque representa el ingreso de capitales externos a una economía determinada, lo que permite generar empleos e impuestos, a la vez que dinamiza el entorno local para los negocios. En paralelo, que un país reciba mucha inversión extranjera sugiere que es un lugar propicio para hacer dinero, lo que suele servir como gancho para atraer nuevos capitales.

Los datos del BCN muestran dos cosas: por una parte, el citado descenso, cuando se mide solo la inversión bruta. Por otra, que la inversión neta proveniente del extranjero, no logra volver a los niveles de 2022, cuando sumó 879 millones.

Los 1427.9 millones de dólares captados en el primer semestre de 2025, representan el tercer número más alto del quinquenio después de los 1696.6 millones del primer semestre de 2024, y los 1558.9 millones del primer semestre de 2023.

La mayor parte fue a energía, minería y bancos

La principal fuente de los ingresos brutos de IED de este semestre, fueron los desembolsos de deudas relacionadas con 589.5 millones de dólares, (41.3% del total). La segunda es la renta bruta, con 580.8 millones (40.7% del total), y los aportes de capital con 257.6 millones (18% del total).

La mayor parte de la disminución es en los desembolsos de deudas relacionadas, que cayeron en 365.5 millones de dólares respecto al primer semestre de 2024. Por su parte, las utilidades brutas y aportes de capital resultaron mayores en 77.3 y 19.5 millones de dólares respectivamente.

La historia del flujo neto de IED es solo ligeramente distinta. Los 818.7 millones de dólares del semestre analizado, supera en 3.7% (29.5 millones) los 789.2 millones recibidos en igual período de 2024. Aunque entre 2023 y 2025 se observa una leve tendencia al alza, lo cierto es que las cifras siguen siendo inferiores a los 879.0 millones de 2022.

De los 818.7 millones de dólares recibidos en concepto de flujos netos de IED en el primer semestre del año, la fuente más importante no fue la llegada de fondos frescos, sino la reinversión de utilidades generadas en el mismo país, con 568.1 millones de dólares.

Por rubro, los que registraron mayores flujos netos de inversión extranjera directa en Nicaragua fueron energía y minas, (266.5 millones de dólares; 141.8% más que a junio de 2024). Luego, la intermediación financiera (231.9 millones; 59.3% más). La industria manufacturera registró 186.4 millones (-37.8%); mientras que comercio y servicios totalizaron 130.7 millones de dólares, 12.1% más que en igual período de 2024.

Solo $29 millones llegaron desde China

Panamá, Estados Unidos y Barbados fueron el origen principal de la inversión extranjera directa en Nicaragua. Capitales con origen en la nación canalera (247.0 millones; 30.2% del total), se recibieron principalmente para la intermediación financiera, y para energía.

Los 138.9 millones de dólares (17.0% del total), llegados desde Estados Unidos, estuvieron destinados a la industria manufacturera, energía, comercio y servicios. Los 115.7 millones; (14.1% del total), que llegaron desde Barbados, se usaron principalmente para la minería.

La lista la complementan México (53.6 millones; 6.5% del total, para comunicaciones, comercio e industria manufacturera); Colombia (52.7 millones; 6.4% del total, para minería e industria manufacturera); Países Bajos (35.6 millones; 4.4% del total, para industria manufacturera e intermediación financiera); Costa Rica (35.2 millones; 4.3% del total, para industria manufacturera, comercio y servicios, y minería); y China, (29.0 millones; 3.5% del total, orientados a minería y servicios), cierran la lista de fuentes principales.

En otro informe, el BCN indicó que, en septiembre de 2025, las reservas internacionales brutas (RIB) continuaron aumentando hasta llegar a 7821.6 millones de dólares, lo que equivale a cuatro veces la base monetaria. Tan solo en el mes de septiembre, las RIB aumentaron en 243.3 millones de dólares, impulsadas principalmente por las compras netas de divisas en las operaciones cambiarias del BCN, la entrada de recursos externos al Sector Público No Financiero y los intereses de reservas internacionales, y el traslado de recursos de la Tesorería General de la República, a sus cuentas en el BCN.