Madeleine, el documental sobre “la chavala de la lista”

El nuevo documental de la cineasta nicaragüense Leonor Zúniga pone al centro el dilema de lo existencial que provoca el exilio.

Al vivirlo en carne propia, como decenas de miles de nicas que han sido expulsados por la persecución política del régimen en Nicaragua en los últimos cinco años, Zúniga se ve al espejo al contar la historia de una joven universitaria y artista cuya vida cambió para siempre, luego de sumarse a las protestas estudiantiles contra el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo durante la Rebelión de Abril de 2018.

Se trata de Madeleine Caracas, una de las voces que resonaron en todo el país en el intento de diálogo nacional televisado aquel día de mayo, cuando el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo dieron la cara tras las masivas protestas en su contra y la brutal represión que ya cobraba decenas de muertes. Caracas le contestó a Ortega, quien pidió una lista de víctimas de la represión estatal. Contundente, ella leyó, uno por uno, los nombres de los fallecidos, en un momento histórico que le cambió la vida para siempre.

Desde el exilio en Costa Rica, tras las amenazas de muerte y cárcel, la joven reflexiona frente al lente acerca de lo ocurrido, revelando sus duelos, temores, incertidumbres y aspiraciones. La cineasta Zúniga, directora del documental, nos cuenta en esta entrevista el objetivo de este corto que tituló como su protagonista, Madelaine, e invita a quienes se hallan en Costa Rica a acudir al estreno este sábado 12 de agosto en la Sala Garbo, en San José.

Tu documental sigue a Madeleine Caracas. Ella es una de varios jóvenes que cobraron protagonismo durante la Rebelión de Abril en Nicaragua, en 2018, cuando formaron parte del diálogo nacional que buscaba una salida a la crisis que estalló producto de la represión estatal. ¿Por qué ella? ¿Cómo decidiste hacer un documental sobre ella?

Esta iniciativa es parte de una serie de documentales que está haciendo la productora Tres Felices Tigres, encabezada por Roberto Guillén, sobre artistas en el exilio. Esa es una parte que la gente tal vez no conoce tanto de Madeleine, ella es una gran pintora, aparte de performista.

Roberto me dijo que si me interesaba ser directora de este proyecto, a Madeleine yo la conocía solo como líder estudiantil, pero me llamaba mucho la atención hacer un documental de ella desde un lugar distinto, más íntimo. Es una de mis búsquedas siempre, hacer documentales que desafían un poco la imagen externa que proyectamos y, más bien, busca la intimidad de estas personas.

Madeleine Caracas, protagonista del documental de Leonor Zúniga. Foto: Cortesía

El exilio es un tema recurrente en tu obra y las mujeres como sujeto principal. Vimos en 2019 el documental Exiliada, que cuenta la historia de la hijastra de Daniel Ortega, Zoilamérica Ortega Murillo, quien lo denunció por abuso sexual. ¿Es una coincidencia o hay una intencionalidad en esta escogencia?

Creo que sí hay una intencionalidad. En este caso me invitaron a ser directora, pero creo que me invitaron justamente por la mirada y porque, definitivamente, es un tema que a mí me interesa. A mí me interesa mucho el lado emocional de la injusticia, y los personajes femeninos son con los que más me identifico y, sobre todo, me interesa mucho esta dualidad de lo que las mujeres presentan: como una figura externa, como líderes, como voceras de sí mismas o de una causa, y cómo esa imagen por lo general es muy fuerte, es muy rígida, porque se tienen que proteger de la violencia que existe en Nicaragua hacia las mujeres, (pero) ya cuando entrás al plano privado afloran un montón de cosas, de contradicciones, una parte más vulnerable de quiénes somos y me gusta porque es justo lo que a mí me interesa explorar.

Alguien puede hacer un documental sobre lo que pasó con los estudiantes en un plano público, que está muy bien, pero para mí Madeleine (el documental, se trata de) lo que es ser joven, tener 20 años en Nicaragua.

Y está el tema del exilio que marca hoy día a decenas de miles de personas que han salido de Nicaragua desde 2018, incluyéndote.

Exacto. Sí, cuando hice Exiliada no estaba en el exilio, pero sabía que hacer ese documental me podía poner en una situación muy vulnerable, que hiciera que terminara en el exilio.

En el caso de Madeleine fue como una forma de espejo en el que estaba explorando el tema central de quién sos vos cuando has perdido todo, que era también una duda que yo tenía. Perdí mi país, no puedo ver a mi familia, perdí mi empresa, tuve que comenzar de nuevo acá (en Costa Rica). Muchas cosas que yo pensé que eran fundamentales en mi identidad las perdí, las tuve que reconstruir, y cuando eso pasa uno se pregunta quién es uno.

Para mí, Madeleine, a través de este documental, eso es lo que más se está preguntando, quién es ella. (Es) esta chica que todo el mundo cree conocer, esta mujer que es una pintora y está ese espacio de arenas movedizas en donde su identidad se está transformando.

Existen ya varios documentales sobre el estallido de la Rebelión de Abril en Nicaragua. ¿Es ese de alguna manera el propósito de este trabajo?, ¿es una forma de explorar ese hecho a través de la experiencia personal de una de las jóvenes?

Todo lo que he trabajado recientemente - el documental Exiliada, también fui cinematógrafa para Los Minúsculos, ahora acaba de salir Patrullaje-, tiene que ver con el presente de Nicaragua, con la injusticia y con cuestionamientos al modelo de desarrollo.

No podés hablar del presente de Nicaragua si no pasa por la Rebelión de Abril. Es un eje central en tantos aspectos de nuestras vidas que, querrás o no, está ahí y hay que explorarlo. Lo que trato de hacer yo y también desde nuestra productora (Juli Films) es encontrar lugares que no son tan informativos o que traten solo del plano público, o de las figuras que conocemos, sino de los planos íntimos o de los lugares periféricos que normalmente no se cuentan.

Leonor Zúniga, cineasta nicaragüense. Foto: Cortesía

¿Cómo esperas que sea recibido el documental por los nicaragüenses dentro y fuera de Nicaragua?

No sé qué esperar, honestamente. Algunas veces hago documentales que no necesariamente cumplen con las expectativas sobre lo que debería ser un documental, por ejemplo, sobre Zoilamérica, o sobre Madeleine, porque, por lo general, no pongo mucho énfasis en explicar demasiado el contexto. Pongo mucho más énfasis en entender el espacio emocional que habitan.

Hay personas que se identifican con esos espacios y hay otros que tal vez quisieran que hiciera otro tipo de trabajo que fuera más contundente sobre, (por ejemplo) el rol de Daniel Ortega… pero siempre es interesante ver la reacción de la gente a este trabajo que va por otro lugar.

Contanos sobre el estreno del corto en Costa Rica.

Se va a estrenar en el festival Shorts Costa Rica, que está dedicado exclusivamente a cortos documentales. Va a estar en la categoría de Competencia Centroamericana y se va a presentar este 12 de agosto en la Sala Garbo, a las 4:00 p. m. Este es nuestro estreno en Costa Rica, ya lo presentamos en dos festivales de Estados Unidos, en San Diego Latino Film Festival y en el Philadelphia Latino Film Festival. También se presentó en México, en Querétaro, en el festival Doqumenta.

¿Se va a poder ver en línea en algún momento?

Sí va a poderse ver en línea. Espero que no pase de este año y también Exiliada la vamos a poner a disposición de la gente, aunque sea por un tiempo limitado.