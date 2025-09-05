Itza Castillo gana Miss Universo Nicaragua 2025

La capitalina Itza Castillo, de 29 años, fue coronada la noche del 4 de septiembre de 2025 como la nicaragüense más bella del país, al ganar el Miss Universo Nicaragua. La competencia se realizó por primera vez en el exilio por la persecución de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la organización de Miss Nicaragua.

Castillo representará a Nicaragua en la 74ª edición del certamen Miss Universo 2025, que se celebrará el 21 de noviembre de 2025, en Nonthaburi, Tailandia.

La rivense Glennys Medina, de 31 años, quedó como primera finalista; Natalya Pedroso, de Jinotega, como segunda finalista; y María Fernanda Sequeira, como tercera finalista.

Itza Castillo es Miss Universo Nicaragua 2025// Foto: Tomada de redes sociales

¿Quien es Itza Castillo?

La joven capitalina trabajó como edecán para financiar sus estudios universitarios de Comunicación en la UCA. En 2011, fue candidata de Miss Teen y, desde entonces, ha sido modelo de comerciales para marcas nacionales.

Actualmente forma parte de la agencia de modelaje “Reinhard” en Philadelphia, Estados Unidos, reconocida por sus estándares de excelencia y franquiciada por SAG-AFTRA. En los últimos años ha trabajado como modelo de pasarela para revistas de moda, novias y tiendas como Lehigh Valley.

Miss Universo Nicaragua en Miami

Miss Universo Nicaragua 2025 se realizó en el centro de convenciones “James Knight Center”, ubicado en el centro de Miami, Florida. La gala fue presentada por Iván Taylor, periodista nicaragüense galardonado en los Estados Unidos, y Zuleyka Rivera, Miss Universo 2006.

El cantautor nicaragüense Hernaldo Zúñiga amenizó el evento de belleza. Mientras, la pasarela de traje de noche fue acompañada por el músico y pianista Noel Schajris.

La elección de la reina nicaragüense se dividió en varias fases: el opening, pasarela en traje de baño, pasarela en traje de noche, la elección de las ocho semifinalistas —una elegida por el voto de redes sociales—, luego las cuatro finalistas, y luego el top 3 y la coronación de la Nueva Miss Universo Nicaragua 2025.

Se entregaron cuatro premios a las candidatas: Miss Elegancia a Aleida Pérez, de Chinandega; Mejor Cuerpo, a Nahomi Hills, de la Costa Caribe Sur; Miss Fotogenia, a Glennis Medina, de Rivas; y Miss Simpatía fue entregado a Yamileth Gutiérrez, de Nueva Segovia.

El top 8 de candidatas fueron Desirée Estrada, Itza Castillo, María Fernanda Sequeira, Aleida Pérez, Glennys Medina, Natalia Pedroso y Francella Aragón.

Dentro del “top 4” quedaron: Natalya Pedroso, Glennys Medina, Itza Castillo y María Fernanda Sequeira.

Primera competencia en el exilio

En 2024, la joven Geysell García fue elegida Miss Nicaragua sin una competencia formal. Por segundo año consecutivo, la representante nicaragüense fue escogida fuera de tierras nicaragüenses por la persecución y criminalización del régimen Ortega-Murillo contra la franquicia Miss Nicaragua.

La organización, su exdirectora Karen Celebertti y su familia fueron víctimas de la persecución del régimen, que desterró a Celebertti, su esposo e hijos, e ilegalizó a la franquicia de Miss Nicaragua, tras acusaciones —sin pruebas— de los supuestos delitos de terrorismo, conspiración y traición a la patria.

Las represalias del régimen iniciaron después de que decenas de nicaragüenses se volcaron a las calles del país, enarbolando banderas azul y blanco para celebrar el triunfo de Sheynnis Palacios, como Miss Universe 2023, en noviembre de ese año. La joven es la primera nicaragüense en ganar el título mundial de belleza.

Tres candidatas salieron de la contienda

La convocatoria oficial del certamen comenzó el 14 de mayo de 2025 con el inicio de las inscripciones virtuales, las postulantes debían inscribirse en la plataforma oficial missuniversenic.com y enviar un video de presentación de cinco minutos donde puedan mostrar su personalidad.

Solo 16 candidatas fueron las seleccionadas y fueron presentadas oficialmente la noche del 17 de julio en el restaurante Guacalito, en Miami, Florida. Entre las participantes hubo actrices en Hollywood, modelos internacionales, activistas y maquillistas profesionales.

Durante la contienda, al menos tres candidatas desistieron de su participación. Starina Jerez decidió no continuar porque, días antes de la competencia oficial, su hermana menor Venus Jerez, falleció en Miami.

Alexssandra Montalván, representante de Granada, se retiró luego de denunciar que un diseñador de modas internacional la estafó con la confección de un vestido de noche.

No obstante, su salida se produjo días después de que se filtró que tenía vínculos con el régimen orteguista. Tras su renuncia, oficializó su próxima participación en el concurso de belleza “Reinas Nicaragua”, organizado por la dictadura en Nicaragua.

Alieska González, de 18 años y representante de Chontales, hizo oficial su salida, el 26 de agosto, a través de sus redes sociales, donde mencionó que se retiraba por “razones que salían de sus manos”.

“Mensaje de Miss Universo Nicaragua es de unidad”

En una entrevista concedida a CONFIDENCIAL, el periodista Iván Taylor, presentador del certamen, destacó la diversidad de las participantes: “Es un mosaico de muchachas que tienen muy buenas cualidades”, refiriéndose a las candidatas que incluyen desde madres solteras hasta jóvenes universitarias, todas con grandes “historias de vida”.

“Ellas saben que el mensaje que llevan es de unidad. Miss Nicaragua no lleva un mensaje divisivo, están claras que la tarea es representar a todos los nicaragüenses, tanto los que viven dentro como fuera del país”, destacó el periodista nicaragüense.