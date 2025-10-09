Logo de Confidencial Digital
Viviendas Bismarck Martínez

Los negocios de la Alcaldía de Managua con las viviendas “Bismarck Martínez”

Logo de Confidencial Digital
Revista Niú

Conservadores de EE. UU. impulsan un show paralelo al de Bad Bunny en el Super Bowl

Organización “Turning Point USA” realizará un “espectáculo del medio tiempo totalmente estadounidense”, que celebrará “la fe, la familia y la libertad”

El cantante puertorriqueño Bad Bunny será reconocido como “Artista del siglo 21” en los Premios Billboard de la Música Latina 2025, que se celebrarán en Miami el 3 de octubre de 2025. | Foto: EFE/Telemundo

Agencia EFE

La organización conservadora fundada por el activista Charlie Kirk, Turning Point USA, anunció el jueves 9 de octubre de 2025 que llevará a cabo un espectáculo paralelo al que protagonizará Bad Bunny en la Super Bowl 2026, en un lugar aún por definir.

“Es cierto, Turning Point USA está encantada de anunciar el ‘All American Halftime Show’ (El espectáculo del medio tiempo totalmente estadounidense)”, anunciaron en su página de Instagram..

El mensaje no adelantó quiénes serán los artistas invitados pero asegura que el evento celebrará “la fe, la familia y la libertad”.

Además, el anuncio viene acompañado de un formulario en el que las personas pueden indicar qué géneros musicales les gustaría escuchar. Entre las opciones figuran pop, americana, rock clásico, country o “cualquier cosa en inglés”, entre otros.

El anuncio se produce después de que sectores conservadores del movimiento MAGA (Make America Great Again) manifestaran su rechazo al hecho de que el cantante puertorriqueño lidere el espectáculo de medio tiempo, considerado uno de los eventos más relevantes de Estados Unidos.

El descontento ha llegado al punto de que incluso funcionarios de la Administración de Donald Trump han expresado su oposición y adelantaron que impulsarán acciones en respuesta.

Un asesor del Departamento de Seguridad Nacional señaló que agentes de ICE podrían ser enviados a la Super Bowl de 2026, pero poco después la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que no había un plan tangible en mente para eso hasta el momento.

Trump “no sabe quién es” Bad Bunny

Trump dijo que le parecía “absolutamente ridículo” que Bad Bunny estuviera a cargo del espectáculo y aseguró que nunca había oído hablar de él.

“No sé quién es, no sé por qué lo hacen. Es una locura. Me parece absolutamente ridículo”, indicó el presidente durante su intervención en el programa “Greg Kelly Reports” que se emitió la noche del 8 de octubre en Newsmax.

Bad Bunny ha sido crítico con las políticas migratorias de Trump y ha expresado abiertamente su postura política en varias ocasiones.

Antes de aceptar el medio tiempo de la SuperBowl, el cantante de Tití me preguntó había anunciado que evitó presentarse en Estados Unidos durante su gira “DeBí TiRAR MáS FOToS” para proteger a sus seguidores del riesgo de ser detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Además, en su paso por el programa Saturday Night Live pidió irónicamente a sus detractores que aprendieran español para que puedan entender su show el próximo 8 de febrero.

Sobre el autor
Agencia EFE

Agencia EFE

Agencia de noticias internacional con sede en Madrid, España. Fundada en Burgos durante la guerra civil española en enero de 1939.

