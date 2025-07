“Sí, es posible llegar hasta los autores intelectuales del asesinato de Samcam y hacer justicia”

La jurista española Almudena Bernabéu, es la directora del Centro Guernica para la Justicia Internacional, y ha litigado en renombrados casos internacionales como el del dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, condenado por genocidio en su país en 2013.

Cinco años después, en Chile, representó a la familia del cantautor Víctor Jara, en el juicio que culminó con la condena de nueve militares por el asesinato ocurrido 45 años atrás, en los primeros días del golpe del general Augusto Pinochet contra el presidente Salvador Allende en 1973.

En España, representó a los familiares de los sacerdote jesuitas españoles, asesinados en la UCA de San Salvador en 1989, entre ellos, el rector de la UCA de El Salvador Ignacio Ellacuría, y el ex rector del colegio Centroamérica y de la UCA de Nicaragua, Amando López, en el juicio contra contra el coronel del Ejército salvadoreño Inocente Montano, quien fue extraditado a España desde Estados Unidos, .

En 2022, en Costa Rica, Bernabéu formó parte como “Jueza de Conciencia”, junto a otras tres juristas internacionales, de un Tribunal de Conciencia convocado por la Fundación Arias, que condenó al Estado de Nicaragua por tortura y violencia sexual contra once mujeres y siete hombres, una sentencia que solo tiene una implicación política y no es jurídica, o penalmente vinculante para el Estado de Nicaragua.

Tras el asesinato político del mayor en retiro del Ejército Roberto Samcam, ocurrido el 19 de junio de 2025, la familia de Samcam nombró a Bernabéu como su representante legal y abogada querellante, junto al abogado costarricense Federico Campos, en la investigación que lleva a cabo el OIJ y en el proceso judicial que prepara la Fiscalía.

“Es un crimen político y eso lo reviste de mayor complejidad, la Policía Judicial costarricense, el OIJ está investigando, se parte de los elementos más básicos de quién disparó el gatillo y los elementos materiales y quien es el autor material del crimen. Eso lleva tiempo, está avanzando la investigación, y después habrá que ver con la Fiscalía que dimensionar en qué contexto se produce ese crimen”, afirma Bernabéu, al concluir una intensa semana de trabajo en Costa Rica, donde se reunió con los familiares de la víctima, las autoridades costarricenses, y miembros de la comunidad de nicaragüense de refugiados en San José.

En una entrevista en el programa Esta Semana, que se transmite en el canal de YouTube de CONFIDENCIAL, le pregunté a Bernabéu y será posible llegar hasta los autores intelectuales del homicidio, considerado como un acto de terrorismo de Estado, y hacer justicia cuando en Nicaragua prevalece un régimen de impunidad

–“Yo creo que sí, absolutamente. Ese es el cometido que nos ha pedido la familia. Por mi experiencia internacional, la parte más difícil es investigar la autoría intelectual, sin lugar a dudas. Pero los seres humanos cometemos errores y dejamos rendijas y nadie es absolutamente infalible, ni las grandes cadenas de mando, ni los grandes ejércitos, aunque sea el sandinista. Hay maneras de entender desde la autoría material para arriba, un poco quién y cómo”.

Con los antecedentes de quién era Roberto Samcam, como refugiado político en Costa Rica, y la información que dispones hasta ahora sobre el homicidio, ¿cómo calificarías este crimen?

La idea, en nombre y representación de Claudia (Vargas, viuda de Samcam), es abrir esa investigación para que el crimen no quede solo en una ejecución, en un disparo, o en este caso ocho disparos, sino que se contextualice y se incluyan elementos claves que son transnacionalidad, que es parte de una represión y de una intimidación permanente a los nicaragüenses en el exilio, refugiados en este país.

Y con los antecedentes de Roberto, yo creo que aquí hay un crimen de terrorismo de Estado, un crimen que involucra directamente a la dictadura nicaragüense y a las Fuerzas Armadas. Es decir, aquí hay una voluntad por parte de las instituciones nicaragüenses en este momento de callar la denuncia y el trabajo de Roberto Samcam.



Este fin de semanas se cumplió un mes del asesinato de Roberto Samcam. ¿Se puede decir que es un crimen político que está en la impunidad?

Yo creo que es pronto para hablar de impunidad. Efectivamente, es un crimen político y eso lo reviste de mayor complejidad. la Policía Judicial costarricense, el OIJ está investigando. Se parte de los elementos más básicos, de quién disparó el gatillo y quién es el autor material del crimen.

Eso lleva tiempo, está avanzando esa investigación, no hay ninguna razón para creer que no es así. Y después con la Fiscalía habrá que dimensionar en qué contexto se produce ese crimen.

Pero no creo que haya todavía impunidad, tiene que transcurrir un tiempo de investigación. Eso es vital para no decir cualquier cosa o para que no empiecen los rumores. Yo creo que una investigación rigurosa y que arroje información veraz, corroborada, es mejor para todos y es mejor para la comunidad nicaragüense.



Hasta ahora el OIJ ha dicho que no estaban investigando a Roberto Samcam por alguna clase de delito, y también dijeron que este crimen se produce en el contexto de otros atentados que ya ocurrieron contra refugiados nicaragüenses originarios de Carazo. Sobre las investigaciones específicas de la ejecución del crimen y cómo fue planificado, ¿conocen ustedes como defensores algún avance de la investigación?

Hacía falta que se asignara un fiscal al caso. Legalmente, la Policía Judicial puede actuar de oficio, pero hay ciertas pesquisas que necesitan autoridad de la Fiscalía, y necesitábamos tener un fiscal asignado al caso. Entendemos, como abogados de la querellante, con el abogado costarricense que nos apoya Federico Campos, que ha estado en comunicación con ellos, que al tener a la fiscal, ciertas pesquisas de investigación se pueden practicar, incluido cámaras, computadoras, etc. Entonces, está siguiendo su curso, yo creo que en un plazo relativamente corto se verá alguna cosa.

Hay varias hipótesis para investigar. Uno de los componentes, sin lugar a dudas, es que Roberto Samcam viene también de la localidad de Carazo, donde hubieron eventos muy importantes y trágicos en el 2018, que involucraron población civil, ejército o Fuerzas Armadas nicaragüenses, y además está conectado de algún modo con el asesinato de Rodolfo Rojas y el atentado en dos ocasiones a Joao Maldonado. Es importante para nosotros, y creo que para el OIJ también, que se investigara a Roberto Samcam, teniendo en cuenta esos otros crímenes. Y como abogados querellantes vamos a intentar que incluso se pueda contrastar elementos comunes que puedan existir entre los tres asesinatos.

La otra hipótesis que otros analistas han señalado está relacionada con la actividad de Roberto Samcam en los últimos siete años como analista político y en temas de seguridad. Prácticamente, él se convirtió en la principal fuente de información de la denuncia del involucramiento del ejército en las operaciones de represión. ¿Podría ser esto una pista de la investigación también?

Sin lugar a dudas y yo creo que la más contundente. Él le había dedicado su vida enteramente desde que sale al exilio en el 2018 a hacer esa investigación. Experto en armas, experto para diferentes actores en los temas que conoce.

Hay como un giro en el interés, en esa voracidad de Roberto de investigar a las Fuerzas Armadas y de enfocarse en eso. Y exponiéndoles no solo como represores y actores violentos, sino también como corruptos. Entonces, empieza a destapar y yo creo que sí hay un vínculo y definitivamente vamos a investigar entre las Fuerzas Armadas y su asesinato.



Los familiares de Roberto Samcam han reclamado por el silencio oficial del presidente Rodrigo Chaves de Costa Rica y demandan un pronunciamiento del Estado de Costa Rica sobre este asesinato. ¿Hay alguna respuesta oficial?

De momento ninguna, por parte del Ejecutivo, es el gran vacío que queda en el país. Y la verdad es que me cuesta entenderlo, yo no conozco Costa Rica bien, pero en términos generales, es muy grave. Aunque haya una relación histórica tan importante de vecindad y territorial y esa permeabilidad de las fronteras entre Nicaragua y Costa Rica, son dos Estados soberanos que tienen sus propias leyes.

Yo quisiera que la gente entendiera la gravedad de que un Estado asesine a sus ciudadanos en el territorio de otro Estado y qué implicaciones tiene eso para Costa Rica. Entonces, el presidente Chávez, independientemente de ideologías políticas tiene que entender la gravedad de que él está tolerando que, el Estado al que él representa como presidente, sea más vulnerable que otros Estados ante un ataque de esta naturaleza

Esto es muy serio para Costa Rica, por supuesto para una comunidad grandísima, más de 500 000 personas de Nicaragua, que además está aquí para quedarse, no está de paso. Estos ciudadanos, son parte del tejido de lo que es hoy en el 2025 Costa Rica. Entonces, yo creo que no hay que banalizar esos impactos, porque las sociedades cambian como consecuencia de este tipo de sucesos.

Entre la comunidad de refugiados nicaragüenses en Costa Rica hay muchísimo temor, incertidumbre, sobre todo después del asesinato de Roberto Samcam, muchísima gente se siente más amenazada ahora. ¿Cuál es tu percepción sobre la visión que tienen las autoridades costarricenses sobre esto? ¿Hay conocimiento sobre este entorno de temor y de incertidumbre?



La comunidad está en shock. He estado esta semana reunida con miembros de la comunidad, exmandatarios, académicos, políticos, personas que han estado históricamente vinculadas a la comunidad nicaragüense, están muy preocupados. Y piensan, sin ser sin ser aguafiestas, que esto no ha terminado, al contrario, que si no hacemos algo en este momento esto se puede convertir en la nueva rutina, que se pueda matar aquí.

El mensaje es puedo llegar tan lejos como quiera como para matarte en el otro territorio y de esta manera. Entonces hay un nivel de preocupación. Y yo me lo tomo muy en serio como abogada y es mi responsabilidad, porque parte de lo que esta investigación nuestra como abogados, querellantes es echar una mano en lo que podamos a las autoridades costarricenses. Ojalá, si ellos quieren, naturalmente, y trabajar en equipo para que sea una investigación más sólida o que tenga mayor alcance o abarque más aspectos, para mí es clave, para que no se convierta en la nueva norma, para que no sea una cosa aislada. Se mató así al señor Samcam, lamentablemente no lo pudimos evitar, pero que no volvamos a ver tres o cuatro más atentados que tengan ese resultado o que tengan las mismas características.



¿Qué dice tu experiencia internacional como abogada penalista en otros casos que has conocido de crímenes de Estado? ¿Hasta dónde es posible ir más allá de los gatilleros de la identificación de los ejecutores de este crimen y poder llegar a identificar a los autores intelectuales, a los que estuvieron detrás de la planificación de este crimen? ¿Es posible?

Yo creo que sí, absolutamente. Y por eso estamos aquí, ese es el cometido que nos ha pedido la familia. Por mi experiencia internacional, yo no quiero ser ingenua, soy optimista, la parte más difícil es investigar la autoridad intelectual, sin lugar a dudas. Pero los seres humanos cometemos errores y dejamos rendijas y nadie es absolutamente infalible, ni las grandes cadenas de mando, ni los grandes ejércitos, aunque sea el sandinista, pero hay maneras de entender desde la autoría material para arriba, quién y cómo, sí se puede investigar. Y además, hay un par de elementos y uno de ellos, el clave, es un poco el lapso de tiempo, que transcurra un poco de tiempo desde lo ocurrido también es importante para empezar a ver dónde y cómo se orquestó, se ordenó y se operativizó este crimen. Entonces, yo sí creo que es posible.

En caso de que avanzara la investigación en esta hipótesis que has señalado de que puede ser un crimen de Estado, un crimen político, ¿qué consecuencias tendría esto para las opciones de justicia? Tomando en cuenta que en Nicaragua no hay estado de derecho y es un país donde prácticamente reina la impunidad.



Una investigación seria que arrojará responsabilidades probables, no me refiero de probabilidad, sino que se puedan probar, habrá escenarios que no necesariamente son en Nicaragua para poder pedir justicia.

Hay varios espacios. Tenemos España, la propia Costa Rica, y no en ese orden necesariamente, hay leyes en otros países que contemplan el terrorismo de Estado como un crimen muy grave, que si además vulnera el territorio, en este caso el costarricense en la ejecución del crimen, agrava aún más las circunstancias. Entonces, hay jurisdicciones y la idea es explorar esos escenarios donde se pueda buscar justicia, que no necesariamente es todavía en el país donde se generó la violencia, en este caso la orden, o donde se ejecutó, en este caso Costa Rica.



Mencionas España, no porque eres española, sino porque Roberto Samcam es un ciudadano español que ha sido asesinado en Costa Rica. ¿Está contemplada esa posibilidad de abrir un proceso judicial en España?

Absolutamente, no porque lo diga yo, sino porque son derechos que asisten a los ciudadanos españoles que son víctimas de ciertos delitos. Y eso lo establecen las leyes procesales españolas, la ley orgánica del poder judicial, y eso está a disposición de los ciudadanos españoles, y él era español, y también lo es su mujer. Entonces, claro que sí, sin lugar a dudas.



Cuál es tu valoración sobre el OIJ de Costa Rica, la Policía Judicial, y los ofrecimientos que se han mantenido de parte de Estados Unidos, no sé si también España, de colaborar con la investigación. ¿Qué pueden aportar otras agencias internacionales en este proceso?

He tenido oportunidad de hablar con la Embajada de España y con representantes de la Embajada de Estados Unidos, están muy consternados con lo que ha ocurrido y muy preocupados por la comunidad nicaragüense. Eso, diplomáticamente, no siempre ocurre, yo creo que es muy sincero ese deseo.

El cómo, será en aras del respeto a las autoridades costarricenses, y además en aras de lo que de verdad necesiten. El OIJ tiene la capacidad de poder hacer una investigación seria y una investigación en profundidad. Pero hay necesidades que a lo mejor ningún país lo tiene todo, que a lo mejor hay pericias o habilidades que Estados Unidos puede poner sobre la mesa con más facilidad porque tiene los medios o tiene la experiencia. Entonces, a mí me gustaría que fuera así, es decir, que fueran ayudas puntuales en el momento en el que los necesiten, según el criterio del OIJ.



¿Has tenido contacto con las máximas autoridades del OIJ y de la Fiscalía de Costa Rica?

Voy a tener contacto con ellas, todavía no he tenido oportunidad, estaban fuera del país, en Washington, precisamente, pero tenemos reuniones el lunes y la verdad es que con mucho interés, pero serán el lunes.



Has dicho que el plazo hasta hoy ha sido corto, que las investigaciones avanzan. ¿Cuál es el siguiente paso? Si ya hay un fiscal asignado al caso, ¿esto quiere decir que en determinado momento se abrirá un proceso judicial?

Efectivamente. Al tener fiscal, empiezan a practicarse medios de prueba, diligencias, Y nosotros, como parte querellante, también podemos proponer otras. Nuestro deseo es presentar una serie de escritos, siempre en coordinación con la Fiscalía, dotar la investigación de los elementos de contexto que no tengan elementos de quién es el propio Roberto Samcam, un perfil profundo de su trabajo, que cuente qué clase de investigaciones realizaba, a quién ayudaba en el contexto de las instituciones o individuos o organizaciones como el Grupo de Expertos. Hay una serie de cosas que es importante que la Fiscalía conozca y creemos que es nuestro deber como querellantes, entonces, ese trabajo arranca ahora.



¿El querellante no está haciendo ustedes una investigación paralela, es parte de la misma investigación?

Así es. Es como ocurre en España te permite ser parte del proceso. Es un derecho muy importante de la víctima poder ser parte del proceso a través de sus abogados y tener ese nivel de agencia de lo que nadie usurpa a la autoridad, naturalmente, los poderes los tiene el fiscal, pero sí nos pone en un estadio muy importante si hay buena voluntad, tanto por parte de los querellantes como por parte de la Fiscalía y de manera coordinada.



En este clima de incertidumbre que se vive en Costa Rica, con el silencio oficial, por una parte, y por la otra, la presunción de que este crimen fue ejecutado de manera planificada, profesional, ¿cómo lo vive hoy la familia de Roberto Samcam, las víctimas que tú representas? ¿Hay expectativa de que se logrará esclarecer y conseguir justicia?.

La familia está haciendo su duelo y es una gran pérdida, pero es una familia muy fuerte. Claudia Vargas, en particular, su esposa, es muy coherente, lo que he visto esta semana es que entienden muy bien la dimensión privada de la pérdida y la dimensión social de la pérdida.

El impacto que ha tenido para la familia y para la comunidad nicaragüense. Son gente comprometida, que pudieron salir a España, por ejemplo, desde la nacionalidad, pero que quisieron quedarse en Costa Rica, porque acá están cerca de vuestra Nicaragua y eso es una experiencia durísima y muy personal. Entonces, esa coherencia es entender también que la muerte de Roberto, y representa una oportunidad para toda la comunidad nicaragüense, que no pase más, que lo investiguemos bien, que lo reivindiquemos bien, que no lo dejemos morir, que sigamos haciendo uso de este asesinato como estandarte de lo que podría ser. Entonces, ellos están muy claros con esa visión y con esa responsabilidad más social, después de la muerte.