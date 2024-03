En Rusia no hubo elecciones

Aquí no hubo elecciones en Rusia el fin de semana pasado. No hubo campaña. No hubo debates, lo cual no es sorprendente, porque no se pudo debatir ningún tema. Sobre todo, no había candidatos reales, salvo uno: el presidente de Rusia, Vladímir Putin, el hombre que acaba de comenzar su quinto mandato inconstitucional.

Los rusos hicieron cola en los colegios electorales, pero en realidad no eran colegios electorales. Eran accesorios de una elaborada pieza de teatro político, un ejercicio de meses de proyección de poder y brutalidad. Mientras se desarrollaba ese ejercicio, el único oponente político significativo de Putin, Alexei Navalny, murió en circunstancias misteriosas en una prisión al norte del Círculo Polar Ártico. Dos candidatos presidenciales rusos recogieron el número necesario de firmas para presentarse, ambos dijeron que se oponían a la guerra en Ucrania y ambos fueron eliminados de la votación. A tres personas prácticamente desconocidas se les permitió permanecer en la boleta, pero no criticaron a Putin y no se opusieron a él de ninguna manera. Uno de ellos declaró que esperaba que Putin ganara. En la Ucrania ocupada por Rusia, hombres con pasamontañas obligaron a la gente a votar a punta de pistola.

Sin embargo, algunos medios de comunicación occidentales cubrieron este drama orquestado como si realmente se tratara de unas elecciones. Los reporteros entrevistaron a los votantes, citaron “encuestas a boca de urna”, incluso comentaron sobre los “resultados”, como si estas cosas significaran algo en un país cuyo liderazgo miente abiertamente sobre todo: estadísticas económicas, bajas en la guerra, historia rusa. Reuters publicó un titular en el que declaraba que Putin había ganado “de forma aplastante”. La cobertura seria era exactamente lo que Putin esperaba obtener. Sabe, después de todo, que es un líder ilegítimo y sabe que abandonó la Constitución rusa. Esta no elección fue su ejercicio de mensajería, diseñado para mostrar a los rusos, y al resto del mundo, que tiene la intención de permanecer en el poder de todos modos, ilegalmente. Necesita especialmente a la prensa extranjera, que es ampliamente citada dentro de Rusia, para ayudarle a desmoralizar a su oposición interna y asustar a los opositores externos. El reconocimiento extranjero le da la legitimidad que anhela.

Esta grotesca farsa fue además una forma de distracción, porque Putin también sabe que su guerra en Ucrania es un desastre continuo para Rusia. El número de soldados rusos muertos, heridos y desaparecidos supera ya los 315 000. El Ejército ucraniano afirma que hubo casi 6000 bajas rusas solo la semana pasada. La Armada rusa ha perdido varios barcos a manos de drones ucranianos y ahora se ha retirado de la parte occidental del Mar Negro. La Fuerza Aérea rusa ha perdido varios aviones por misiles ucranianos solo en el último mes, y el Ejército, cientos de tanques. Los sabotajes ucranianos y los ataques con drones han afectado a varias refinerías de petróleo rusas, reduciendo la producción hasta en un 10%. Putin necesita desviar la atención rusa, y nuestra atención, de todos estos fiascos. Una vez más, la cobertura de la prensa extranjera ayuda, especialmente en Estados Unidos, donde el dinero ruso, la propaganda rusa y la influencia rusa en el Partido Republicano del Congreso han retrasado con éxito la ayuda militar a Ucrania durante más de medio año. Putin no está ganando en el Mar Negro, pero puede ganar en Washington, si tan solo puede inyectar un poco más de desesperanza e impotencia en el debate estadounidense.

Por último, Putin tiene un objetivo más universal: al celebrar estas no elecciones y llamarlas elecciones, el régimen ruso se burla de la propia democracia. Los críticos de Putin quieren alternativas políticas, no solo un líder diferente. Utilizan el lenguaje de la democracia y los derechos. Navalny habló una vez de un “virus de la libertad” que se propaga rápidamente y no se puede extinguir. Putin necesita detener este virus, socavar este lenguaje, acabar con cualquier esperanza de que Rusia pueda ser un lugar diferente.

También necesita erradicar el virus de la libertad en todos los lugares donde florece, para evitar que vuelva a infectar a Rusia. El domingo, este dictador que asesina a sus opositores comentó sobre los problemas legales de Donald Trump, que calificó como el “uso de recursos administrativos” en su contra. “El mundo entero se está riendo de eso”, dijo. Trump está acusado de violar múltiples leyes en varios estados, mientras estaba en los negocios, mientras era presidente e incluso desde que dejó el cargo. Al describirlo como víctima de persecución política, Putin degrada la idea misma del Estado de derecho y, al mismo tiempo, apoya la campaña de Trump.

En la época de la Guerra Fría, esta forma de argumentación se conocía como whataboutism: desviar la crítica a tu propio sistema atacando el de otra persona. En aquel entonces, reconocimos este juego verbal y tuvimos cierta resistencia a él. Ya no todos lo hacemos. Es posible que tengamos que volver a aprender los juegos de los dictadores, y podemos empezar por llamar a las cosas por su nombre real. Así que lo diré de nuevo: no hubo elecciones en Rusia el fin de semana pasado. Putin no ganó. Su régimen es tan frágil que arresta y multa a las personas que se escuchan criticar la guerra en restaurantes, persigue a las personas por poner flores en la tumba de Navalny, orquesta ostentosas muestras de apoyo. Y algún día desaparecerá.

*Artículo publicado originalmente en el Blog Polis y Cultura.