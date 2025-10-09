Pobladores denuncian que nuevo hospital de León inició operaciones a “cuentagotas”

Dos semanas después de la inauguración del Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello (Heodra), en el departamento de León, pobladores se quejan de la forma “desordenada” en que inició a operar, ya que, en un primer momento, los pacientes eran enviados de un hospital a otro, obligándolos a incurrir en gastos y agravando su condición de salud.

María, una vecina del nuevo hospital Heodra, comentó que tras la pomposa inauguración, que fue transmitida en cadena nacional de radio y televisión, los pacientes comenzaron a buscar atención en el nuevo hospital, ubicado en la salida a Chinandega, pero eran redirigidos al hospital viejo, ubicado en el centro de la ciudad.

La primera semana fue “un despelote”, refiere María. “La gente iba de un lugar a otro y nadie les explicaba nada”, remarca.

De acuerdo con esta pobladora, el nuevo hospital inició sus operaciones a “cuentagotas”, ya que solo atendía “consulta externa”. Pero, con el pasar de los días, “han ido habilitando otras áreas”, aunque “todavía no está al 100%”.

Abrieron para conmemorar a Rigoberto López

Antonia, otra pobladora de León, señaló que al momento de la inauguración, el 21 de septiembre de 2025, el hospital Heodra no estaba completamente listo. Pero los operadores políticos del régimen se apresuraron a abrirlo porque fue “una orden de arriba”, haciendo referencia a la “copresidencia” de la República.

La inauguración del nuevo Heodra fue anunciada por la vocera y “copresidenta” Rosario Murillo, quien celebró este logro de su gobierno a pesar que el hospital se terminó de construir con tres años de retraso, después de una serie de contratiempos en su construcción y equipamiento.

“Hicieron el acto (de inauguración) ese día para conmemorar (el 69 aniversario del asesinato de) Rigoberto López Pérez. Fue todo rápido, a las carreras”, comenta Antonia.

Un hospital moderno, pero con “la atención de siempre”

El nuevo hospital Heodra tiene un área de construcción de 35 865 metros cuadrados, distribuida en siete edificios de cinco niveles y posee una capacidad de 461 camas y 11 quirófanos, lo que lo convierte en el hospital público más grande del país. Por encima del hospital Fernando Vélez Paiz, de Managua, que cuenta con 373 camas y nueve quirófanos.

Tanto María como Antonia refieren que el nuevo hospital Heodra es muy moderno y significativamente más grande que el antiguo hospital. Sin embargo, lamentan que la atención es “la misma de siempre”, haciendo referencia a los malos tratos del personal hacia los pacientes.

La construcción del nuevo hospital inició en 2019 y estaba previsto que concluyera en 2022, según dijo la exministra de Salud, Sonia Castro, al momento de poner la primera piedra. Sin embargo, después de una serie de contratiempos en la ejecución del proyecto, la obra finalizó en agosto de 2025.

Para la construcción de este hospital, el régimen orteguista asignó, entre 2019 y 2025, un total de 4461 millones de córdobas del Presupuesto General de la República. La obra es financiada con dinero de las rentas del tesoro y préstamos externos, entre ellos uno del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de acuerdo con los informes de liquidación del presupuesto.