Judy Butler: Yo no era “la traductora de Humberto Ortega”

La traductora estadounidense Judy Butler, de 83 años, desconoce todavía las razones de su deportación ilegal e intempestiva de Nicaragua, la noche del martes 21 de mayo de 2024. La también periodista afirmó que no era “la traductora de Humberto Ortega”, a quien solamente, en siete u ocho años, le ha traducido un libro y un artículo de opinión.

Desde Estados Unidos, Judy Butler narró a CONFIDENCIAL que, a la 1 p. m. del martes, llegaron a su vivienda siete oficiales de la Policía, entre ellos varias mujeres y “elementos de civil”, quienes le indicaron que “querían entrar a su casa” y, una vez adentro, le ordenaron que “le daban unos minutos para empacar una pequeña maleta, porque la iban a llevar al aeropuerto para deportarla”.

La estadounidense, con 41 años de vivir en Nicaragua, preguntó los motivos del allanamiento y la deportación, pero no le dieron ninguna razón. “No me interrogaron, no me acusaron, y tampoco presentaron una orden judicial. Hasta este momento, no sé por qué me deportaron”, dijo Judy Butler.

Lo único que le preguntaron es si ella vivía sola, a lo que respondió afirmativamente. También le preguntaron si la casa era propia o alquilada, y se dedicaron a tomar fotos de la vivienda.

Los policías le requisaron sus dos teléfonos celulares, mientras su computadora y todos sus bienes personales quedaron en su casa en Ticuantepe, a las afueras de Managua.

Los oficiales la llevaron una oficina de la Policía en Migración, donde permaneció más de cuatro horas antes de llevarla al aeropuerto internacional de Managua. “Nuevamente, pregunté por qué me deportaban, y nunca me respondieron ni me dijeron a dónde me enviaban”, remachó la traductora.

Dos traducciones para Humberto Ortega

Judy Butler afirmó que, hace siete u ocho años, se dio su primera vinculación laboral con el general en retiro Humberto Ortega, a quien le tradujo un libro por solicitud del exdiputado Luis Humberto Guzmán, quien pretendía publicar el texto en su editorial, aunque “el libro traducido al inglés nunca fue publicado”.

La estadounidense recordó que, el lunes 13 de mayo de 2024, “nuevamente Luis Humberto Guzmán llegó a buscarla a su casa para que tradujera un artículo de opinión de 800 palabras de Humberto Ortega, titulado Qué hacer, que fue publicado en el diario La Prensa”.

Butler aceptó el encargo y el exdiputado la puso en contacto con un asistente de Humberto Ortega, a quien entregó la traducción que “supuestamente sería distribuida en las redes de amigos y contactos” del exjefe del Ejército.

Humberto Ortega está bajo “casa por cárcel de facto” desde el domingo 19 de mayo de 2024, cuando se publicó una entrevista en el medio argentino Infobae, en la que aseguró que su hermano mayor, Daniel Ortega, no tiene sucesores adecuados. Tal afirmación molestó a la vicepresidenta Rosario Murillo, según disidentes sandinistas.

Judy Butler insistió que ella no era “la traductora de Humberto Ortega”, ni su “traductora ocasional” como hemos publicado los medios de comunicación.

Los clientes de Judy Butler

La estadounidense detalló que, como traductora profesional, ha brindado sus servicios para diversas instituciones del Estado, empresas privadas, oenegés nacionales e internacionales, agencias de Naciones Unidas y otras agencias de cooperación.

También ha sido traductora de subtítulos en inglés de las películas de la productora “Camila Films”, y de varias series de televisión.

Entre sus clientes, enumeró una amplia gama de personas y compañías, entre ellas una empresa de publicidad vinculada a Laureano Ortega Murillo, hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, presidente y vicepresidenta de Nicaragua.

Subrayó que, entre 1977 y 1983, fue editora del Reporte sobre las Américas del Congreso Norteamericano sobre América Latina (NACLA), una oenegé de académicos sociales que analizan las relaciones de América Latina con Estados Unidos.​ En Nicaragua, también ha trabajado para las revistas Wani y Envío, esta última pertenecía a la confiscada Universidad Centroamericana (UCA).