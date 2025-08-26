Logo de Confidencial Digital
Viviendas Bismarck Martínez

Los negocios de la Alcaldía de Managua con las viviendas “Bismarck Martínez”

Nación

“Hablamos largamente sobre Nicaragua”, confirma obispo Silvio Báez tras reunión con el Papa León XIV

Los obispos Isidoro Mora, Carlos Herrera y Silvio José Báez, todos desterrados de Nicaragua, fueron ratificados en sus cargos por el Papa

Obispo Baez con el Papa Leon XIV

El obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio José Báez, reunido con el Papa León XIV. Foto: Tomada de X

Redacción Confidencial

El obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio José Báez, declaró que durante la audiencia con el Papa León XIV, el sábado 23 de agosto de 2025, hablaron “largamente sobre Nicaragua” y abordaron la situación que vive la Iglesia católica en Nicaragua.

“El Santo Padre, León XIV, me recibió en audiencia privada el sábado 23 de agosto, junto a monseñor (Carlos) Herrera y monseñor (Isidoro) Mora. Hablamos largamente sobre Nicaragua y sobre la situación de la Iglesia en particular”, escribió en su cuenta de X, antes Twitter.

León XIV se reunió con el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), monseñor Carlos Enrique Herrera, desterrado en 2024 por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En el encuentro también participaron los obispos Isidoro Mora, obispo de la Diócesis de Siuna y Silvio José Báez, obispo auxiliar de Managua; ambos también desterrados por la dictadura.

Fuentes religiosas confirmaron que en la reunión los tres obispos fueron ratificados en sus cargos por el Papa León XIV.

“Me animó a seguir adelante con mi ministerio episcopal y me confirmó como obispo auxiliar de Managua. Agradezco de corazón su acogida tan fraterna y sus palabras tan esperanzadoras”, agregó Báez en su publicación.

El encuentro del papa León XIV con los obispos nicaragüenses desterrados fue confirmado por la Santa Sede, pero no ha trascendido más información sobre su contenido.

obispos Nicaragua Papa León XIV
Los obispos Isidoro Mora, Carlos Herrera y Silvio José Báez junto al Papa León XIV. Servicio Fotográfico de la Santa Sede / Vatican Media

El destierro de estos tres obispos, forma parte del hostigamiento y represión de otros clérigos en Nicaragua por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Iglesia ha sido perseguida en Nicaragua

La relación entre el régimen nicaragüense y la Iglesia católica ha atravesado momentos muy tensos que supusieron la expulsión, encarcelamiento y retirada de la nacionalidad a obispos y sacerdotes nicaragüenses.

Además, Nicaragua mantiene suspendidas las relaciones diplomáticas con la Santa Sede.

En su todavía breve pontificado, León XIV todavía no ha abordado públicamente la situación en Nicaragua, un país que conoce y en el que estuvo de misionero en el pasado.

Tras su elección como pontífice el 8 de mayo de 2025, el régimen Ortega-Murillo felicitó al nuevo papa y le deseó que pueda contribuir a promover la paz.

Nicaragua se ubica entre los 78 países en el mundo donde los cristianos no están a salvo de persecución, debido a la  “paranoia dictatorial” de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según la Lista Mundial de la Persecución 2025 que elabora Open Doors, organización no gubernamental con sede en los Países Bajos.

Sobre el autor
Redacción Confidencial

Redacción Confidencial

Confidencial es un diario digital nicaragüense, de formato multimedia, fundado por Carlos F. Chamorro en junio de 1996. Inició como un semanario impreso y hoy es un medio de referencia regional con información, análisis, entrevistas, perfiles, reportajes e investigaciones sobre Nicaragua, informando desde el exilio por la persecución política de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

