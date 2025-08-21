Logo de Confidencial Digital
Viviendas Bismarck Martínez

Los negocios de la Alcaldía de Managua con las viviendas “Bismarck Martínez”

Nación

EE. UU. llama a sus ciudadanos a denunciar confiscaciones de sus propiedades en Nicaragua

El Gobierno “confisca regularmente propiedades privadas, sin previo aviso ni debido proceso”, advierten y agregan que reportarán ante el Congreso

Sede de la embajada de Estados Unidos en Managua. Tomada de sus redes sociales

Iván Olivares

La embajada de Estados Unidos en Managua, advirtió a sus ciudadanos sobre los riesgos de invertir o comprar propiedades en Nicaragua, y les instó a comunicarse con ellos para poner una denuncia, en caso de haber sido víctima de una confiscación, expropiación o restricción a la venta de propiedades adquiridas legalmente, por parte del Gobierno nicaragüense.

El mensaje publicado por la legación diplomática recuerda que “el 6 de agosto de 2025, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una ley que otorga al Gobierno nicaragüense el derecho a controlar todo el territorio dentro de un radio de 15 kilómetros” de sus fronteras. El área equivale al tamaño del Estado de Massachusetts, detalla la nota.

“Esta ley podría conllevar la confiscación de propiedades y restricciones a la compra, transferencia o venta de propiedades”, añade.

El nuevo texto legal, declaró como “territorio fronterizo” el área comprendida desde el límite internacional hasta 15 kilómetros hacia el interior del país. Analistas consultados por CONFIDENCIAL señalaron que la misma tiene un “carácter confiscatorio” porque adjudica el control total de las zonas fronterizas al régimen.

“Los ciudadanos estadounidenses deben comprender los riesgos de invertir o comprar propiedades en Nicaragua. Como se destaca en la ‘Advertencia de viaje a Nicaragua: Declaración sobre el clima de inversión’, y la página de información del país, en Nicaragua, los derechos de propiedad son inestables y las leyes se aplican de forma arbitraria. El Gobierno nicaragüense confisca regularmente propiedades privadas sin previo aviso ni el debido proceso”, asegura la representación diplomática.

La embajada indicó a aquellos ciudadanos estadounidenses que pudieran sentirse afectados por la política confiscatoria del matrimonio Ortega-Murillo, a informarlo enviando un correo electrónico a [email protected].

“Recopilaremos la información que nos proporcione para elaborar informes del Gobierno estadounidense, como la Declaración sobre el Clima de Inversión, y la presentación de informes anuales al Congreso sobre las expropiaciones que afectan a ciudadanos estadounidenses”, detallan.

Adicionalmente, ofrecen información adicional sobre el clima de inversión en Nicaragua, entrando al sitio web de la embajada.

Esta misma semana, el Departamento de Estado de Estados Unidos colocó a Nicaragua en una lista en la que incluye a aquellos países que tienen el nivel más alto de alerta para viajeros. La entidad advirtió que no viajen al país “debido al alto riesgo de detención injusta y arbitraria de ciudadanos estadounidenses”. La lista la integran también Afganistán, Birmania, Eritrea, Irán, Corea del Norte, Rusia y Venezuela.

Sobre el autor
Iván Olivares

Iván Olivares

Periodista nicaragüense, exiliado en Costa Rica. Durante más de veinte años se ha desempeñado en CONFIDENCIAL como periodista de Economía. Antes trabajó en el semanario La Crónica, el diario La Prensa y El Nuevo Diario. Además, ha publicado en el Diario de Hoy, de El Salvador. Ha ganado en dos ocasiones el Premio a la Excelencia en Periodismo Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, en Nicaragua.

