Nicaragua en lista de ocho países a los que EE. UU. advierte no viajar por “alto riesgo” de detención arbitraria

El Departamento de Estado de Estados Unidos colocó a Nicaragua en el nivel más alto de alerta para viajeros, advirtiendo que no viajen al país “debido al alto riesgo de detención injusta y arbitraria de ciudadanos estadounidenses”.

Los otros siete países que comparten esta alerta, junto a Nicaragua, son: Afganistán, Birmania, Eritrea, Irán, Corea del Norte, Rusia y Venezuela.

A todos estos países, Estados Unidos los ubicó en la categoría “D”, aplicado cuando existe un riesgo elevado de detención arbitraria por parte del Gobierno del país de destino.

En una publicación realizada a través de su cuenta oficial en X, antes Twitter, el Departamento de Estado solicitó a los ciudadanos de Estados Unidos que “estén conscientes de los riesgos y tomen decisiones informadas al viajar”.

U.S. citizens: be aware of risks and make informed decisions when traveling. We use a “D” risk indicator in our Travel Advisories to highlight countries we advise against visiting due to the high risk of wrongful and arbitrary detention of U.S. nationals. The following countries… pic.twitter.com/dwhGg6uD4N — Travel – State Dept (@TravelGov) August 18, 2025

Los riesgos de viajar a Nicaragua

El aviso actualizado de Estados Unidos sobre viajar a Nicaragua señala que “las autoridades nicaragüenses y los civiles armados vestidos de civil conocidos como policías voluntarios pueden vigilar, detener, denegar la entrada, expulsar o interrogar a los ciudadanos estadounidenses en relación con sus actividades”.

“Esto incluye el contacto ciudadano de los Estados Unidos con ciudadanos de Nicaragua. Los visitantes deben evitar cualquier comentario sobre la política o gobernabilidad de Nicaragua”, indican.

Señalan que el Gobierno de Nicaragua “puede detener o expulsar a individuos por actividades que no serían consideradas criminales u ofensivas en Estados Unidos”.

Además, recuerdan que las autoridades nicaragüenses “han sometido a detenciones prolongadas a ciudadanos estadounidenses”, y suele ser por “motivaciones políticas o arbitrarias” y en esos casos los procesos judiciales no suelen ser ni justos, ni transparentes.

Doble discurso con Nicaragua

A finales de junio de 2025 el Departamento de Estado de EE. UU. advirtió a sus ciudadanos que Nicaragua es un país “peligroso para viajar”; sin embargo, dos semanas después, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) canceló el Estatus de Protección Temporal (TPS) bajo el argumento de que Nicaragua es “líder en turismo, ecoturismo, agricultura y energía renovable”. Una incoherencia que ha sido criticado por la diáspora nicaragüense en Estados Unidos.

Damaris Rostán, activista y miembro de la diáspora nicaragüense, expresó su “tristeza” y “confusión” por los argumentos del DHS, ya que los nicaragüenses “estamos claros de que no es así, que obviamente tienen información incorrecta en la Casa Blanca”.

Rostrán señaló que al DHS se le olvidó mencionar dentro de sus argumentos “que en Nicaragua no tenemos un Estado, que en Nicaragua no tenemos libertades básicas, individuales y derechos humanos que gozaría cualquier persona viviendo en un país como ellos lo describieron”.