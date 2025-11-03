Calibre Mining supera las 235 000 hectáreas “renunciadas” en el Caribe de Nicaragua

En menos de una semana, la minera Calibre Mining, una empresa pública de capital canadiense y que exporta oro de Nicaragua a Estados Unidos, ha renunciado a más de 235 000 hectáreas que explotaba en la Costa Caribe nicaragüense.

Las renuncias han sido oficializadas a través de seis acuerdos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), publicados en el Diario Oficial La Gaceta de los días 30 y 31 de octubre y el 3 de noviembre de 2025.

La salida de esas seis concesiones mineras, por un total de 235 250.77 hectáreas, se da en medio de un reclamo fiscal por 36.6 millones de dólares de la dictadura orteguista contra la transnacional Equinox Gold, que a inicios de 2025 se fusionó con Calibre Mining, que en Nicaragua es dueña de la empresa Tritón Minera (Mina El Limón) y Desarrollo Minero de Nicaragua, S. A. (Desminic; Mina La Libertad).

De acuerdo con información publicada por el diario La Prensa, con base en un informe de Equinox Gold, el régimen no permite a la minera que se deduzca los 36.6 millones de dólares del pago del Impuesto sobre la Renta (IR). “La Compañía ha interpuesto un recurso administrativo tributario y, al mismo tiempo, mantiene conversaciones activas con la autoridad tributaria para buscar una solución a este asunto”, según la minera canadiense.

El oro es el principal producto de exportación nicaragüense y la empresa Calibre Mining, que genera 3500 empleos, es una de las mayores exportadoras, según cifras oficiales.

Renuncias en días seguidos

Las últimas dos renuncias de concesiones se oficializaron en La Gaceta del 3 de noviembre. El MEM aceptó el retiro total de Calibre Mining del lote denominado “Margarita”, con una superficie de 48 622.76 hectáreas, ubicado entre el municipio de Prinzapolka, en el Caribe Norte, y el municipio de La Cruz de Río Grande, en el Caribe Sur.

Calibre Mining desistió también sobre el lote denominado “Pispis”, con una superficie de 7 734.25 hectáreas, ubicado en el municipio de Bonanza, en el Caribe Norte, de acuerdo con la información oficial.

En La Gaceta del jueves 30 y viernes 31 se informó de la renuncia de los primeros cuatro lotes por parte de Calibre Mining:

El lote denominado “Azurita”, con una superficie de 49 677.46 hectáreas, ubicado en los municipios de Puerto Cabezas y Prinzapolka, en el Caribe Norte.

El lote denominado “Tamagás”, con una superficie de 37 863.99 hectáreas, ubicado en los municipios de Prinzapolka y La Cruz de Río Grande.

El lote “Kisauri”, con una superficie de 43 457.09 hectáreas, ubicado en el municipio de Prinzapolka.

El lote “Geranio”, con una superficie de 47 895.22 hectáreas, ubicado entre los municipios de Prinzapolka y La Cruz de Río Grande.

Los motivos de Calibre Mining

Según la cartera de Energía y Minas, Calibre Mining, que opera en Nicaragua desde 2009, decidió renunciar a esas concesiones mineras a cielo abierto “por falta de potencial de interés”. La minera canadiense tenía en concesión los seis lotes desde 2021 y 2022.

“La empresa ha tomado la decisión de renunciar totalmente a la concesión por no encontrar potencial de interés en el área a corto y mediano plazo”, señaló en el documento oficial.

Las superficies renunciadas quedarán libres de todo derecho 30 días después de la publicación del auto declaratorio en La Gaceta. El Estado podrá dar permiso a otras empresas mineras para su explotación.

En los últimos dos años la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha otorgado concesiones mineras a empresas chinas por más de 800 000 hectáreas, incluida algunas en la Reserva de la Biosfera del Río San Juan.

Hasta finales de 2023, Nicaragua había otorgado 299 concesiones mineras, 172 para la minería metálica y 127 para la no metálica, según datos oficiales.

Las exportaciones mineras de Nicaragua ascendieron a 1391.6 millones de dólares en 2024, lo que significó un incremento del 20.1 % respecto a 2023, según el Banco Central nicaragüense.