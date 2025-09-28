Gabriela Chamorro, la chef nica que lleva Centroamérica a Dubái

Entre rascacielos futuristas y cocinas de todo el mundo, la chef nicaragüense Gabriela Chamorro logró algo inédito: abrir un restaurante centroamericano en Dubái, una de las principales ciudades de los Emiratos Árabes Unidos. El local se llama “Girl & the Goose”- Restaurante Centroamericano y su creadora ofrece platos con historias de “resiliencia, sus viajes y herencia cultural”.

“El restaurante abrió sus puertas en Anantara Downtown Dubái. Se siente como la culminación de años de pasión, trabajo duro, fe en la comunidad y en el poder de la comida para contar historias”, menciona la chef nicaragüense, quien contestó vía correo electrónico a las preguntas de CONFIDENCIAL.

La historia gastronómica de Gabriela Chamorro comenzó desde niña, en la colonia Máximo Jerez, en Managua. Mientras otros niños jugaban con muñecas y carritos, ella jugaba con ollas, sartenes y cucharas de madera.

La chef nicaragüense Gabriela Chamorro creadora del restaurante “Girl & the Goose”- Restaurante Centroamericano// Foto: Revista Caterer

“Jugaba a cocinar junto a las mujeres de mi familia, imitando sus movimientos, escuchando sus risas e historias. Para mí, la cocina no era solo un lugar para preparar comida: era donde la tradición, la familia y la cultura cobraban vida”, recuerda la chef.

Afirma que su mayor inspiración fue su abuela, una cocinera “intuitiva” que enseñaba sin palabras: “Tenía esa habilidad mágica de convertir ingredientes humildes en platos familiares, conmovedores y llenos de amor”.

“Mi abuela —continúa— fue mi primera maestra en la cocina. Me enseñó que la comida tiene memoria, que cada plato tiene una historia y que cocinar es un acto de amor y rebeldía”.

Ahora los platillos de Gabriela Chamorro cuentan “historias de su bisabuela moliendo maíz, ver el fuego crepitar mientras algo se cocinaba a fuego lento cada semana santa en casa de mi abuelo José, de mercados llenos de voces y colores en Managua”.

“Cocinar nunca se trató solo de comida, sino de conexión”, sostiene. Y esa conexión es lo que intenta llevar a cada persona que entra a su restaurante en Dubái.

Abuelos maternos de Gabriela Chamorro// Foto: Cortesía

Gabriela Chamorro, un vuelo hacia la pasión

Su pasión por la cocina quedó temporalmente en segundo plano cuando Gabriela Chamorro decidió estudiar “Diplomacia y Relaciones Internacionales” en Managua. Sin embargo, tras graduarse, sintió un deseo inmenso de viajar que la llevó a convertirse en azafata.

Durante 13 años surcó los cielos, una experiencia que poco a poco la acercó de nuevo a su pasión de la infancia. “Pasé 13 años volando y descubriendo nuevas culturas y gastronomías, una experiencia que amplió mi perspectiva y avivó aún más mi pasión por la comida”, subraya.

Volando por Asia y el Medio Oriente, la nicaragüense descubrió cocinas de Vietnam, Tailandia, Malasia y Filipinas. Esos sabores, sumados a los de su infancia en Nicaragua, sembraron la semilla de lo que hoy florece en su restaurante.

Su formación culinaria formal comenzó como autodidacta, alimentada por sus experiencias en los países asiáticos. Se profesionalizó con una especialización en el Culinary Institute de Barcelona. En 2024, continuó su formación en MAD Academy y realizó prácticas en restaurantes con estrellas Michelin como Geranium en Dinamarca y Kol en Londres.

El camino hacia el restaurante en Dubái comenzó en 2019, con “Girl & the Goose Supper Club”, una experiencia gastronómica que Gabriela Chamorro describe como “clandestina”.

“Un club de cena clandestino es una experiencia gastronómica social donde la gente se reúne en un espacio íntimo, a menudo privado, para disfrutar de una comida cuidadosamente seleccionada”, explica.

La respuesta a estas cenas privadas fue tan positiva que gradualmente se gestó la idea de un espacio permanente. “Nunca imaginé que mi humilde club de cenas clandestinas se convertiría, algún día, en un restaurante completo”, narra.

Junto a su esposo crearon el concepto del restaurante, y la oportunidad llegó cuando conoció a Ziad y Rowan Kamel, fundadores de Rosy Hospitality Group, quienes se convirtieron en sus socios ideales para hacer realidad esa visión. En marzo de 2025, abrió el restaurante en el centro de Dubái.

Platillos inspirados en Centroamérica que ofrece “Girl & the Goose”- Restaurante Centroamericano.// Foto: Cortesía

Un homenaje a Centroamérica

“Girl & the Goose”- Restaurante centroamericano no es solo un restaurante, es un homenaje cultural, según la chef nicaragüense, para quien el nombre tiene un profundo significado personal: “Los gansos son conocidos por sus largos viajes migratorios, algo que me identificó profundamente después de recorrer más de 14 000 kilómetros desde Nicaragua hasta Dubái, persiguiendo mi sueño”.

Su propuesta gastronómica consiste en rendir un homenaje a sus raíces nicaragüenses y a su pasión de toda la vida por los sabores y las técnicas de siete países centroamericanos: Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Belice, Nicaragua y Panamá.

“El menú refleja tanto mi herencia como mis viajes, combinando recetas tradicionales con influencias globales y contemporáneas. Cada plato narra una historia de migración, adaptación y evolución culinaria”, describe.

“Mientras que el espacio premium-casual ejemplifica el compromiso con la comida de alta calidad, un servicio personalizado y un diseño lleno de detalles únicos”, destaca la chef internacional.

Güirila con chorizo y huevo de codorniz, un plato inspirado en Nicaragua.// Foto: “Girl & the Goose”- Restaurante Centroamericano

Platos que cuentan historias

Entre los platos que más destaca la chef están: el ceviche de pez rey y pipián verde con sorbete de lichi; los ñoquis de yuca con bisqué de langosta; y el postre de hojuelas con chocolate blanco tostado, ganache de queso de cabra y helado de calala con un toque de sumac palestino.

“Un plato profundamente inspirado en Nicaragua es nuestra güirila con chorizo y huevo de codorniz, que captura la esencia de la comida casera nicaragüense y se integra a la perfección en nuestro moderno menú centroamericano”, afirma.

Actualmente, Gabriela dirige un equipo de 42 personas de distintas nacionalidades, todas volcadas en “enaltecer la humilde región centroamericana”. Su restaurante ocupa un espacio diseñado por la artista portuguesa Ana D’Castro en colaboración con el diseñador costarricense Emanuel Carballo, combinando herencia regional con estilo contemporáneo.

La conexión con sus raíces sigue siendo fundamental en las entrevistas que ha brindado a medios internacionales, porta orgullosa su huipil para las fotografías, donde destaca siempre sus fuertes raíces nicaragüenses.

“Llevar un huipil en Dubái es más que una simple prenda de vestir; es llevar conmigo nuestra cultura a donde quiera que vaya”, dice orgullosa Gabriela Chamorro.

Su éxito, dice, se basa en la autenticidad. “Nunca intenté imitar otra cocina ni seguir modas. Me sumergí en la riqueza de Centroamérica y la calidez de su cultura”, menciona.

“Cocinar me permite compartir recuerdos de mi infancia en Centroamérica, la resiliencia de mi gente y la alegría de reunirnos alrededor de una mesa. Es una forma de conectar culturas, contar historias y crear un sentido de hogar dondequiera que estés en el mundo” menciona la chef nicaragüense en Dubái.