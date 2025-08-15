Logo de Confidencial Digital
Viviendas Bismarck Martínez

Los negocios de la Alcaldía de Managua con las viviendas “Bismarck Martínez”

Nicas Migrantes

Empresas buscarán trabajadores en dos ferias de empleos en Heredia, Costa Rica

Empresas locales y multinacionales ofrecerán más de 2500 puestos de trabajo dos ferias de empleos, que se realizarán entre el 19 y 22 de agosto

Vista de una feria de empleos en la Universidad Nacional (UNA) en Heredia// Foto: Confidendial

Nicas Migrantes

La ciudad de Heredia, al noreste de San José, será escenario de dos ferias de empleos, en las que se ofrecerán más de 2500 puestos de trabajo en diversas empresas e industrias. Las ferias se realizarán entre el 19 y 22 de agosto de 2025.

La Municipalidad de Heredia, en conjunto con la plataforma Bretea y varias universidades costarricenses, organizará la “Feria de Empleo Trabajemos 2025”, el martes 19 de agosto en el Campo Ferial “La Perla”, en Mercedes Norte, de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

La feria contará con la presencia de más de 30 empresas locales y multinacionales como Amazon, Securitas, Cognizant, Procter & Gamble (P&G), Viant, Grupo Bretea, Equifax, Alpla y Elevadores Schindler.

Las empresas buscan talento en áreas de ingeniería, manufactura, representante de desarrollo de negocios, supervisor y representante de servicio al cliente bilingüe, según información de la municipalidad.

Para asistir a la feria es requisito realizar un pre-registro “obligatorio”. Los interesados deben ingresar a la plataforma de la Universidad Americana y completar su inscripción.

Además, para facilitar el acceso al campo ferial habrá servicio de transporte gratuito. Los autobuses saldrán cada hora desde el Parque Nicolás Ulloa —parque central de Heredia—, a partir de las ocho de la mañana y hasta el mediodía. Los viajes de regreso se realizarán también cada hora, entre las 8:30 a.m. y 12:30 m.d.

Una feria de empleo de tres días

Por tercer año consecutivo, la Universidad Nacional (UNA) abrirá sus puertas al público en la “III UNA Feria de Empleo”, del 20 al 22 de agosto en el campus Omar Dengo de la UNA, en Heredia.

Unas 44 empresas de los sectores de tecnología y telecomunicaciones, servicios, transporte, logística, salud, hotelería, finanzas, alimentación e idiomas recibirán a las personas interesadas postular por alguna plaza. En total se ofertarán 2365 puestos laborales.

Durante los tres días, la “III UNA Feria de Empleo” estará abierta de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. de manera presencial a los interesados en concursar. Los stands estarán ubicados en la “Plaza de la Diversidad”, del campus Omar Dengo.

Por la tarde, de 1:00 p. m. a 5:00 p. m., la feria se trasladará a la modalidad virtual. Los interesados podrán acceder al sitio www.unaferiadeempleo.com. Al ingresar, deberán crear un usuario y contraseña, así mismo podrán recorrer de manera virtual los mismos stands de las empresas.

Sobre el autor
Nicas Migrantes

Nicas Migrantes

Nicas Migrantes es un proyecto periodístico de CONFIDENCIAL especializado en abordar temas de interés y utilidad para la población nicaragüense migrante en el mundo, principalmente en Costa Rica, Estados Unidos y España. El proyecto pionero nació en 2020 y produce contenidos en diferentes formatos periodísticos y plataformas.

Más en Nicas Migrantes
En portada
