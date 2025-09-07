Daniel García, el nica que cambió el laboratorio por la cocina en Costa Rica

Daniel José García Guevara cambió en 2019 el laboratorio por la cocina, y Nicaragua por Costa Rica. A los 30 años, este microbiólogo apostó “todo para sacar adelante su familia” y buscar mejores oportunidades en el vecino del sur, siempre con un sueño: tener su propio negocio. Hoy es copropietario del local “Los pastelillos de la corte” en Cartago, al sureste de San José.

El joven nicaragüense es licenciado en Microbiología por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua). Tras el cierre de un negocio familiar de comida y sin encontrar empleo en su área profesional, Daniel García viajó a Costa Rica sin ahorros ni familiares que lo respaldaran.

Un amigo le tendió la mano y le ofreció hospedaje en su casa, pero tenía solo 15 días para conseguir trabajo y contribuir con los gastos. Imprimió su currículum y lo dejó en cada negocio de Alajuela hasta conseguir empleo limpiando una pizzería, donde le pagaban 1100 colones (unos tres dólares) por hora, mientras esperaba la aprobación de su permiso laboral.

Trabajó en supermercados chinos hasta llegar a la soda “El Sesteo” en Alajuela, conocida por “Los pastelillos de la corte”. Ahí laboró durante dos años en su primer empleo con todas las prestaciones de ley.

Daniel García sostiene el cartel del negocio “Pastelillos de la Corte” en Cartago// Foto: Cortesía

Hermandad entre ticos y nicas

En la soda entabló amistad con Steven Monge, un estudiante del Tecnológico de Costa Rica (TEC). Entre conversaciones nació una idea: “Llevar los famosos pastelillos del Sesteo a Cartago”. Tras varias pláticas, decidieron proponerle al dueño de “El Sesteo” vender sus productos en Cartago.

La sociedad resultó perfecta: Steven se encargaría de la parte administrativa (patente, permisos del Ministerio de Salud, local), mientras Daniel manejaría la cocina y la atención al cliente.

El dueño de “El Sesteo” vio en los jóvenes las ganas de salir adelante. Les otorgó el permiso para usar el nombre popular de “Pastelillos de la Corte”, los asesoró en el proceso de montar el negocio y, además, les prestó la inversión inicial para el montaje.

“Nosotros no teníamos nada, solamente las ganas de salir adelante. Él como estudiante y yo como trabajador asalariado, y nos prestaron el dinero para la inversión inicial y los trámites”, menciona el microbiólogo nicaragüense.

El 28 de febrero de 2024 abrieron las puertas de su negocio en Cartago. “El nombre del negocio “pastelillos de la corte” es en agradecimiento con el propietario de “El Sesteo”, sostiene Daniel García.

Vista de una bandeja de pastelillos y empanadas que se ofrecen en “Pastelillos de la Corte”// Foto: Cortesía

De 35 mil colones a más de mil pastelillos por fin de semana

“Abrimos a las seis de la mañana y trabajamos hasta las diez de la noche. Nosotros horneamos los pastelillos que llegan congelados desde Alajuela y elaboramos nuestras empanadas desde las primeras horas. Después empacamos todo para los pedidos y entregas”, detalla el nicaragüense.

El negocio ofrece pastelillos de queso, pollo, papa y pizza. Además, venden empanadas que son una receta propia que fusiona ambas culturas: carne mechada al estilo tico, frijol con queso, y chicharrón al estilo nicaragüense.

En su inicio, el negocio vendía aproximadamente unos 35 000 colones (70 dólares) diarios. En la actualidad, durante eventos especiales como la romería de agosto en Cartago, han llegado a vender más de mil pasteles en un fin de semana.

“Celebramos cuando no nos quedamos sin productos el primer fin de semana, luego celebramos cada meta alcanzada. Ese crecimiento lo hemos compartido en nuestras redes sociales”, destaca Daniel García.

El impulso de las redes sociales

Una prima del migrante nicaragüense se encargó del marketing digital del negocio, y la estrategia en TikTok, donde tuvo buenos resultados al alcanzar unos 12 200 seguidores y 45 100 me gusta, además de tener videos con más de 172.2 mil vistas.

“Nosotros no le teníamos mucha fe a las redes sociales”, admite Daniel. “Sin embargo, cuando reventó TikTok, por decirlo así, a nosotros nos llenó de una manera muy grande”.

Más allá de mostrar productos, decidieron compartir sus historias personales. El video viral donde Daniel García cuenta su experiencia como migrante atrajo más clientes y ha sido entrevistado por varios medios nacionales e internacionales.

“Personalmente estoy muy agradecido con Costa Rica, con las personas que me he topado acá. Gracias a Dios he sido muy bien recibido”, agradece el nicaragüense.

Su mensaje para otros migrantes en Costa Rica es: “Es un país de oportunidades, solo hay que aprovecharlas. Si uno se mata trabajando por otras personas, ¿por qué no hacerlo por uno mismo?”.