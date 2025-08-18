Rosario Murillo encarcela a Néstor Moncada Lau, el “poderoso” asesor de seguridad

El asesor en “seguridad nacional”, Néstor Moncada Lau, uno de los principales operadores políticos de la represión y del Estado policial en Nicaragua, desde 2018, está encarcelado en el Sistema Penitenciario Nacional La Modelo, desde la mañana del sábado 16 de agosto de 2025, por órdenes de Rosario Murillo, confirmaron a CONFIDENCIAL fuentes vinculadas a la Policía Nacional.

“Vimos una foto de Nestor preso y enchachado en La Modelo. Su captura ha provocado mucho temor en la Secretaría del FSLN. Todo mundo anda muy preocupado”, dijo una fuente vinculada al Frente Sandinista, que asocia su caída en desgracia “como parte del poder absoluto que ya está ejerciendo la compañera Rosario en el partido y en el Estado”.

Néstor Moncada Lau es un exoficial de la Seguridad del Estado en los años 80 y asumió el control total de la seguridad en la Secretaría del Frente Sandinista, tras la destitución de Lenin Cerna y su equipo, ordenada por Rosario Murillo en 2011.

El operador, descrito como “el custodio de los secretos de El Carmen” y el hombre de máxima confianza de Daniel Ortega, fue capturado por la Policía en su casa, en el reparto El Rodeo, el jueves 14 de agosto, por la noche, y trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial, El Chipote.