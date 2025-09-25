La Tierra en crisis: siete de nueve límites ya superados

Si nuestro planeta fuera un paciente en un hospital, estaría ingresado en la unidad de cuidados intensivos. Eso se desprende del último informe sobre la salud del planeta, el Planetary Health Check 2025, publicado por el Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto Climático (PIK). El informe ha sido elaborado por una comunidad científica internacional.

Los investigadores desarrollaron la escala de evaluación en 2009: el concepto de los límites planetarios. Este concepto muestra lo que debemos tener en cuenta para no sobrecargar nuestro planeta. Si se superan los valores límite, el sistema que mantiene la vida en la Tierra se pone en peligro, y con él, nuestra propia base de vida.

Boris Sakschewski es responsable del área de análisis del sistema terrestre en el PIK y uno de los principales autores del informe. Explica los límites planetarios con la imagen de un análisis de sangre.

“En este momento, la situación es tal que muchos parámetros se encuentran fuera del rango de fluctuación, por lo que deben clasificarse como malos. Esto podría equipararse a tener niveles de inflamación demasiado altos, niveles de colesterol demasiado altos, malos valores hepáticos, malos valores pulmonares, es decir, que varias cosas van mal al mismo tiempo. Cada una de ellas por separado ya es peligrosa, pero además pueden reforzarse mutuamente”.

Los investigadores han definido un total de nueve límites. En 2009 se superaron tres valores límite; en 2015 fueron cuatro, y en 2023 ya eran seis. Actualmente, hemos superado incluso siete de los nueve límites planetarios.

Biosfera: nivel de alarma rojo

La biosfera abarca todas las capas de la Tierra que están pobladas por seres vivos, tanto en tierra como en el agua. Los investigadores miden su integridad basándose en dos parámetros: la biodiversidad y su productividad, y lo que queda después de la explotación por parte del ser humano.

Y aquí la situación es aún peor que en el caso del clima: la extinción de especies y la pérdida de ecosistemas naturales superan con creces el margen de seguridad que necesitamos para sobrevivir, y actualmente no hay indicios de que la situación vaya a mejorar.

Exceso de nitrógeno y fósforo

En los últimos cien años, la humanidad ha duplicado aproximadamente la cantidad de nitrógeno disponible en la naturaleza debido al estiércol procedente de la ganadería intensiva y los fertilizantes artificiales, pero también a la combustión en la industria y el transporte.

El nitrógeno es un nutriente importante, pero el exceso de fertilización tiene muchas consecuencias negativas. A menudo, las plantas no pueden absorber tanto nitrógeno. Este se filtra en las aguas subterráneas, se lava y contamina los ríos y lagos, así como las zonas costeras de los mares. Allí favorece el crecimiento de determinadas algas, lo que provoca una falta de oxígeno y, en el peor de los casos, la muerte de toda la vida que allí habita. También en tierra firme, las plantas de rápido crecimiento invaden a aquellas que en realidad están adaptadas a condiciones más pobres en nutrientes.

Los compuestos de fósforo también se utilizan como fertilizantes, con las mismas consecuencias negativas: ecosistemas enteros pierden su equilibrio. Por lo tanto, este límite de contaminación se ha superado con creces. Por ello, en lo que respecta a la salud de nuestro planeta, se ha declarado la alerta roja.

Sobrecarga de nuevas sustancias

La humanidad produce y distribuye casi 350 000 sustancias que pueden alterar los procesos naturales de nuestro planeta y poner en peligro los hábitats. A modo de comparación: la vida orgánica, ya sea una ballena azul o una bacteria, se compone en su mayor parte de solo seis elementos: hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre.

Las nuevas sustancias llegan a todas las áreas del sistema terrestre y tienen efectos imprevistos. Por ejemplo, se encuentran microplásticos en el agua potable, el insecticida DDT en los peces, y PFAS en la espuma del mar en las costas del mar del Norte y el mar Báltico, sustancias que afectan al equilibrio hormonal de las personas y los animales.

“Basta con una sola sustancia para crear un problema global”, afirma Sakschewski. “Y ahora nos encontramos en una situación en la que miles de sustancias se liberan en el medio ambiente sin haber sido sometidas a pruebas y cada año se añaden otras nuevas. Es necesario actuar con urgencia y se necesitan normas internacionales”.

Cambio climático

El clima de la Tierra también se encuentra en peligro: las concentraciones de gases de efecto invernadero han alcanzado valores récord y están muy por encima del valor de referencia de la era preindustrial. Sobre todo, se está acelerando el calentamiento global. Así lo demuestra el llamado forzamiento radiativo, que describe la cantidad de calor adicional que llega a la atmósfera terrestre. En este caso, incluso hemos superado el límite de la zona de alto riesgo.

El calentamiento se debe principalmente a las emisiones humanas de gases de efecto invernadero, sobre todo de dióxido de carbono (CO2).

Alerta naranja para los recursos de agua dulce

La influencia de los seres humanos en las aguas y la humedad del suelo es cada vez mayor, debido al riego en la agricultura, al uso industrial del agua, al consumo doméstico, pero también al cambio climático provocado por el hombre.

Esto afecta aún más a la estabilidad de los sistemas hídricos y aumenta el riesgo de sequías e inundaciones. En más de una quinta parte de la superficie terrestre mundial se registran actualmente desviaciones significativas en cuanto a sequía, escorrentía y humedad del suelo.

Alerta en el uso del suelo

La capacidad de carga de la Tierra se ha superado aún más claramente en lo que respecta al uso del suelo. En este ámbito, el ser humano interviene considerablemente en los sistemas naturales a través de la agricultura, la tala de árboles, los asentamientos y las infraestructuras. El cambio climático y los cambios en el agua dulce y la biosfera también se dejan sentir aquí.

Aunque el ritmo de pérdida de bosques se ha ralentizado, en general hay cada vez menos bosques en todo el mundo. Actualmente, la cobertura forestal ha descendido hasta poco menos del 60%, lo que está muy por debajo del mínimo seguro del 75%. Si los bosques de la Tierra se reducen por debajo del 54%, también en este caso nos acercaremos a la zona de alto riesgo.

Alerta en nuestros océanos

Los océanos absorben más de una cuarta parte del CO2 que emitimos los seres humanos. Si bien el dióxido de carbono ya no puede calentar el clima en el mar, allí se convierte en ácido carbónico y reduce el valor del pH de las aguas, lo que provoca la acidificación de los océanos. Cuanto más ácida es el agua, más difícil les resulta a los corales y a los moluscos formar sus conchas y esqueletos de cal.

El ejemplo de los océanos muestra lo estrechamente relacionadas que están las distintas fuentes de contaminación, afirma Boris Sakschewski. Así, las altas temperaturas del mar, provocadas por el cambio climático, junto con los aportes de nitrógeno y fósforo, han dado lugar a las llamadas “zonas muertas”, casi sin oxígeno. Esto, a su vez, perturba las redes tróficas, es decir, la biosfera. Además, muchas de las nuevas sustancias, como el plástico, han llegado al mar.

La buena noticia: dos límites de carga en el área verde

Al menos, en dos áreas los valores se mantienen dentro de los límites de seguridad. La contaminación atmosférica sigue disminuyendo y la capa de ozono, que nos protege de la radiación radioactiva del espacio, se está recuperando de forma lenta pero constante.

El ejemplo de la capa de ozono demuestra que las situaciones adversas pueden mejorar a través de medidas decisivas. Una vez que quedó claro que los productos químicos del grupo de los clorofluorocarbonos (CFC) provocaban la destrucción de la capa de ozono, la comunidad internacional prohibió su uso con el Protocolo de Montreal.

Sin embargo, en aquel momento se trataba de una sola sustancia, para la que se encontró rápidamente un sustituto, explica Sakschewski. En el caso de las amenazas actuales, la situación es más complicada. No obstante, las estrechas interacciones entre los límites planetarios también ofrecen oportunidades: si se mejora algo en un lugar, esto también tiene un efecto positivo en otros lugares: “Si proteges los sumideros de carbono, como las selvas tropicales, proteges la humedad del suelo, el equilibrio del agua dulce, proteges el clima y proteges la biosfera”.