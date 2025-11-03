Logo de Confidencial Digital
Revista Niú

IA logra primer embarazo en caso de infertilidad masculina

Un nuevo método asistido por inteligencia artificial permitió localizar dos espermatozoides viables en un hombre con azoospermia

Imagen de unos espermatozoides. | Foto: EFE/Archivo

Deutsche Welle

3 de noviembre 2025

AA
Share

Científicos del Centro de Fertilidad de la Universidad de Columbia (Estados Unidos) han informado del primer embarazo exitoso realizado con un método guiado por Inteligencia Artificial (IA) y que ha sido ideado para recuperar esperma en hombres con azoospermia, en los que la eyaculación contiene poco o ningún esperma.

El caso se describe en una carta de investigación publicada el sábado 1 de noviembre de 2025 en The Lancet.

Las cartas de investigación informan de los resultados de investigación y son revisadas externamente por pares, pero a diferencia de los artículos, son más breves y suelen reportar estudios preliminares o hallazgos iniciales.

Los factores masculinos suponen cerca del 40% de los casos de infertilidad en las parejas, y de ellos, entre el 10 y el 15 % son hombres con azoospermia.

Una muestra de semen puede parecer totalmente normal, pero cuando se observa al microscopio “se descubre un mar de restos celulares, sin espermatozoides visibles”, explica Zev Williams, autor principal del artículo y director del Centro de Fertilidad de la Universidad de Columbia.

De ahí que muchas parejas con infertilidad por factores masculinos tengan pocas posibilidades de tener un hijo biológico.

Los hombres con azoospermia pueden someterse a una intervención para extraer quirúrgicamente espermatozoides de los testículos, pero la operación suele ser infructuosa y puede causar problemas vasculares, inflamación o una disminución temporal de los niveles de testosterona.

Algunos laboratorios especializados emplean a técnicos para inspeccionar manualmente las muestras de semen, pero el proceso, largo y costoso, puede dañar los espermatozoides.

“El campo se ha enfrentado al reto de encontrar una forma mejor de identificar y recuperar espermatozoides viables en hombres con recuentos espermáticos extremadamente bajos”, detalla Williams.

Vista de una muestra de semen. | Foto: EFE/Archivo

Un espermatozoide sano

Para encontrar una alternativa, Williams reunió a un equipo multidisciplinar de investigadores y médicos para idear un nuevo método que combinara diversas tecnologías para recuperar espermatozoides en hombres con azoospermia.

El método STAR (Sperm Tracking and Recovery, seguimiento y recuperación de espermatozoides), presentado a principios de 2025, emplea tecnología de imagen de alta potencia para escanear una muestra de semen de hombres con azoospermia (toma más de ocho millones de imágenes en menos de una hora).

Después, con IA se identifican los espermatozoides en la muestra, y un chip microfluídico con diminutos canales similares a pelos aísla la parte de la muestra de semen que contiene los espermatozoides.

En milésimas de segundo, un robot extrae los espermatozoides para que puedan servir para crear un embrión o congelarse y almacenarse para su uso futuro.

STAR se probó en un paciente que llevaba casi 20 años intentando formar una familia y que se había sometido a múltiples ciclos de fecundación in vitro en otros centros, varias búsquedas manuales de espermatozoides y dos procedimientos quirúrgicos para extraer esperma.

El paciente proporcionó una muestra de semen de 3.5 ml. En unas dos horas, STAR escaneó 2.5 millones de imágenes e identificó dos espermatozoides viables, que luego se utilizaron para crear dos embriones y lograr un embarazo.

Los resultados, aunque se basan en un solo caso, muestran la viabilidad de esta tecnología para superar las barreras que desde hace tiempo impiden ayudar a los hombres con azoospermia.

“Solo hace falta un espermatozoide sano para crear un embrión”, dice Williams.

Actualmente, se están llevando a cabo estudios clínicos más amplios para evaluar la eficacia de STAR en poblaciones de pacientes más amplias.

Sobre el autor
Deutsche Welle

Deutsche Welle

Deutsche Welle (DW) es el medio de comunicación público alemán. Con una distribución multiplataforma de información y análisis de la actualidad mundial, ofrece formatos de una amplia variedad temática. Sus contenidos periodísticos son reproducidos en CONFIDENCIAL gracias a un acuerdo de distribución entre ambos medios.

