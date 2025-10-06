Logo de Confidencial Digital
Revista Niú

Hallan tesoro de la flota española de 1715 en Florida

Arqueólogos marinos encontraron un millón de dólares en piezas coloniales, un hallazgo que ayuda a reconstruir la historia del comercio transatlántico

Más de mil monedas de plata y oro, junto a joyas coloniales, emergieron del fondo del mar en la llamada “Costa del Tesoro”, vestigios de la flota española de 1715. | Foto: 1715 Fleet - Queens Jewels/AP Photo/picture alliance

Deutsche Welle

6 de octubre 2025

Una empresa estadounidense dedicada a la recuperación de tesoros halló un millón de dólares en monedas de oro y plata, así como joyas, de un naufragio español ocurrido hace 310 años frente a la costa de Florida.

Los buzos a cargo de la operación hallaron más de 1000 monedas de plata (reales), cinco de oro (escudos) y otros “artefactos raros de oro” durante la temporada de salvamento de verano de 2025, detalló en un comunicado 715 Fleet.

“Cada moneda es un pedazo de historia, un vínculo tangible con las personas que vivieron, trabajaron y navegaron durante la Edad de Oro del Imperio Español”, afirmó el director de operaciones de la empresa, Sal Guttuso.

“Encontrar 1000 de ellas en una sola recuperación es raro y extraordinario”, subrayó.

Este tesoro, conservado por siglos bajo la arena, forma parte de las riquezas del Nuevo Mundo que llevaba la flota de regreso a España.

Los barcos de la “Flota de 1715” partieron de La Habana, en Cuba, hacia Sevilla con cargamentos, incluido tesoros para España, país que había estado en guerra durante 12 años y buscaba fortalecer su economía con la riqueza adquirida en Centro y Sudamérica.

Los historiadores estimaron la pérdida de hasta 400 millones de dólares en oro, plata y joyas durante una tormenta, “una de las mayores tragedias marítimas, y tesoros, de América”, señaló la empresa.

Conocidas como “piezas de a ocho”, las monedas fueron fabricadas en México, Perú y Bolivia durante la época colonial, y muchas de ellas conservan fechas y marcas legibles que indican en qué ciudad o taller se hicieron.

Su estado de conservación sugiere que “formaban parte de un solo cofre o envío que se derramó” con la fuerza de un huracán.

El lugar del hallazgo se encuentra en un tramo del océano conocido como la “Costa del tesoro” de Florida, donde las operaciones modernas de salvamento -que trabajan bajo estricta supervisión estatal y directrices arqueológicas- continúan descubriendo reliquias de la desafortunada flota.

“Cada hallazgo ayuda a reconstruir la historia humana de la flota de 1715”, subrayó Guttuso.

Los artefactos recuperados serán sometidos a un proceso de conservación antes de ser seleccionados para su exhibición en museos locales de Florida.

Sobre el autor
Deutsche Welle

Deutsche Welle

Deutsche Welle (DW) es el medio de comunicación público alemán. Con una distribución multiplataforma de información y análisis de la actualidad mundial, ofrece formatos de una amplia variedad temática. Sus contenidos periodísticos son reproducidos en CONFIDENCIAL gracias a un acuerdo de distribución entre ambos medios.

Más en Revista Niú
En portada
