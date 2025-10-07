Logo de Confidencial Digital
Lea el especial más reciente
Viviendas Bismarck Martínez

Los negocios de la Alcaldía de Managua con las viviendas “Bismarck Martínez”

whatsapp

Alertas
mail

Boletines
test

Test Político
carta

Membresía
mail

Donaciones
adds Confidencial

Anuncios
Las noticias del día en tu correo

Recibe lo más destacado de la cobertura de CONFIDENCIAL todos los días.

Estoy de acuerdo con las Condiciones de uso y la Política de privacidad.

Más boletines

Premium
mail

English

Membresía
The best of our coverage, in English

Sign up for our weekly newsletter. We will send it to you every Friday at 10:00 am (Nicaragua time)

I agree to the Terms of use and the Privacy Policy.

More Newsletters

Daily
mail

English

Membership
Logo de Confidencial Digital
Tendencias Historias En pantalla Blogs

PUBLICIDAD 4D

PUBLICIDAD 5D

Revista Niú

ChatGPT lanza función para integrarse con otras aplicaciones

OpenAI presentó Apps SDK, una función que integra su chatbot con aplicaciones cotidianas. Booking, Spotify y Canva figuran entre las primeras

OpenAI presentó su mayor actualización hasta la fecha: Apps SDK, que permite conectar ChatGPT con servicios externos y crear agentes de IA semiautónomos. | Foto: David Talukdar/imageBROKER/picture alliance

Deutsche Welle

7 de octubre 2025

AA
Share

La empresa OpenAI creadora de ChatGPT, líder en modelos de inteligencia artificial, presentó el lunes 8 de octubre de 2025 nuevas funciones para interactuar con otras aplicaciones de la vida cotidiana.

En la apertura de su “día de los desarrolladores”, OpenAI presentó Apps SDK, una nueva funcionalidad que permite a ChatGPT conectarse con aplicaciones de música, de búsqueda de inmuebles, reservaciones de hoteles y vuelos, creación de imágenes, entre otras. Esta función aún no está disponible en Europa.

Los primeros socios —como Booking.com, Canva, Coursera, Figma, Expedia, Spotify y Zillow— vieron sus acciones dispararse en la Bolsa este lunes. Se espera que empresas como Uber y AllTrails se unan a ChatGPT este año.

Agente IA

La aplicación permite ahora que los usuarios configuren, con habilidades informáticas básicas, su propia versión de un agente IA. Es decir, crear un modelo semiautónomo capaz de realizar tareas complejas por iniciativa propia: analizar datos, deducir búsquedas complementarias y construir programas para sacarles mayor provecho.

“Es el mejor momento de la historia para ser un creador, nunca ha sido tan rápido pasar de la idea al producto”, celebró Sam Altman, director general de OpenAI, ante una multitud de desarrolladores entusiastas reunidos en San Francisco.

Altman anunció que ChatGPT superó los 800 millones de usuarios semanales. Cinco millones de empresas e instituciones son suscriptores profesionales de pago, según OpenAI.

La empresa también afirmó que el costo de las consultas ha disminuido un 42% en los últimos 12 meses para los modelos de IA clásicos y un 95% para los modelos avanzados.

PUBLICIDAD 3M

Confidencial te necesita

Tu aporte es anónimo y seguro.

Apóyanos para que podamos seguir haciendo periodismo independiente en el exilio. Tu contribución económica garantiza que todas las personas tengan acceso gratuito a nuestras publicaciones.

Sobre el autor
Deutsche Welle

Deutsche Welle

Deutsche Welle (DW) es el medio de comunicación público alemán. Con una distribución multiplataforma de información y análisis de la actualidad mundial, ofrece formatos de una amplia variedad temática. Sus contenidos periodísticos son reproducidos en CONFIDENCIAL gracias a un acuerdo de distribución entre ambos medios.

PUBLICIDAD 3D

Más en Revista Niú
En portada
Alertas

Alertas informativas

Recibe alertas informativas en nuestras comunidades de WhatsApp o Telegram.
Boletines

Boletines

Lo más destacado de nuestra cobertura noticiosa en tu correo electrónico.
Anuncios

Anuncios

¿Quieres anunciarte con nosotros? Consulta aquí nuestra propuesta comercial.
Test político

Test Político

Explora tus ideas sobre política, economía y sociedad con nuestro Test Político.