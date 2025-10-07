ChatGPT lanza función para integrarse con otras aplicaciones

La empresa OpenAI creadora de ChatGPT, líder en modelos de inteligencia artificial, presentó el lunes 8 de octubre de 2025 nuevas funciones para interactuar con otras aplicaciones de la vida cotidiana.

En la apertura de su “día de los desarrolladores”, OpenAI presentó Apps SDK, una nueva funcionalidad que permite a ChatGPT conectarse con aplicaciones de música, de búsqueda de inmuebles, reservaciones de hoteles y vuelos, creación de imágenes, entre otras. Esta función aún no está disponible en Europa.

Los primeros socios —como Booking.com, Canva, Coursera, Figma, Expedia, Spotify y Zillow— vieron sus acciones dispararse en la Bolsa este lunes. Se espera que empresas como Uber y AllTrails se unan a ChatGPT este año.

Agente IA

La aplicación permite ahora que los usuarios configuren, con habilidades informáticas básicas, su propia versión de un agente IA. Es decir, crear un modelo semiautónomo capaz de realizar tareas complejas por iniciativa propia: analizar datos, deducir búsquedas complementarias y construir programas para sacarles mayor provecho.

“Es el mejor momento de la historia para ser un creador, nunca ha sido tan rápido pasar de la idea al producto”, celebró Sam Altman, director general de OpenAI, ante una multitud de desarrolladores entusiastas reunidos en San Francisco.

Altman anunció que ChatGPT superó los 800 millones de usuarios semanales. Cinco millones de empresas e instituciones son suscriptores profesionales de pago, según OpenAI.

La empresa también afirmó que el costo de las consultas ha disminuido un 42% en los últimos 12 meses para los modelos de IA clásicos y un 95% para los modelos avanzados.