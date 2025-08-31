Logo de Confidencial Digital
Lea el especial más reciente
Viviendas Bismarck Martínez

Los negocios de la Alcaldía de Managua con las viviendas “Bismarck Martínez”

whatsapp

Alertas
mail

Boletines
test

Test Político
carta

Membresía
mail

Donaciones
adds Confidencial

Anuncios
Las noticias del día en tu correo

Recibe lo más destacado de la cobertura de CONFIDENCIAL todos los días.

Estoy de acuerdo con las Condiciones de uso y la Política de privacidad.

Más boletines

Premium
mail

English

Membresía
The best of our coverage, in English

Sign up for our weekly newsletter. We will send it to you every Friday at 10:00 am (Nicaragua time)

I agree to the Terms of use and the Privacy Policy.

More Newsletters

Daily
mail

English

Membership
Logo de Confidencial Digital

PUBLICIDAD 4D

PUBLICIDAD 5D

Mundo

Flotilla con Greta Thunberg intentará llevar ayuda a Gaza

Esta misión, llamada Global Sumud Flotilla, lleva “muchos más barcos” y “muchas más personas”, dijo la activista sueca de 22 años

Greta Thunberg Gaza. Foto: DW

La nueva iniciativa llega tras un intento fallido de llevar ayuda a Gaza, en el que participó GretaThunberg a bordo del velero "Madleen", que fue interceptado el 9 de junio de 2025 por fuerzas israelíes. (Archivo) | Arbnora Memeti/DW

Deutsche Welle

31 de agosto 2025

AA
Share

Con el lema “Cuando el mundo se queda en silencio, nosotros zarpamos”, una flotilla con ayuda humanitaria y activistas como Greta Thunberg salió el domingo 31 de agosto de 2025 desde Barcelona para intentar “romper el asedio ilegal a Gaza”, según sus organizadores.

Las embarcaciones buscarán “llegar a Gaza, entregar la ayuda humanitaria, anunciar la apertura de un corredor humanitario y luego traer más ayuda, y así también terminar de romper el bloqueo ilegal e inhumano de Israel”, afirmó el sábado Thunberg en entrevista a la AFPTV.

Esta misión, llamada Global Sumud Flotilla, “es diferente” a las anteriores ya que “ahora somos muchos más barcos, somos muchas más personas, y esta movilización es histórica”, dijo la activista sueca de 22 años en el puerto español.

A la embarcación se unirán “docenas” de naves adicionales que zarparán de Túnez y otros puertos mediterráneos el 4 de septiembre, mientras que la organización tiene previsto manifestaciones y “acciones simultáneas” en 44 países, dijo anteriormente Thunberg, del comité directivo de Global Sumud Flotilla.

También participarán activistas de decenas de países, así como legisladores europeos o personalidades como la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau. La organización no ha especificado el número de barcos ni la hora de partida.

Protegidos por España

El gobierno de España “va a desplegar toda su protección diplomática y consular para proteger a nuestros ciudadanos” que viajen en la flotilla, señaló el sábado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

La Global Sumud Flotilla (“sumud” significa perseverancia en árabe) se define en su web como una organización “independiente” y “no afiliada a ningún gobierno ni partido político”.

Esta nueva iniciativa llega tras un reciente intento fallido de llevar ayuda a Gaza, en el que participó Thunberg.

El velero “Madleen”, con 12 activistas franceses, alemanes, brasileños, turcos, suecos, españoles y neerlandeses a bordo, fue interceptado el 9 de junio por fuerzas israelíes unos 185 kilómetros al oeste de la costa de Gaza. Posteriormente fueron expulsados.

La ONU declaró la semana pasada un estado de hambruna en la Franja de Gaza, territorio devastado por la guerra, después de que sus expertos advirtieran que 500 000 personas se encuentran en una situación “catastrófica”. (AFP, Reuters)

PUBLICIDAD 3M

Confidencial te necesita

Tu aporte es anónimo y seguro.

Apóyanos para que podamos seguir haciendo periodismo independiente en el exilio. Tu contribución económica garantiza que todas las personas tengan acceso gratuito a nuestras publicaciones.

Sobre el autor
Deutsche Welle

Deutsche Welle

Deutsche Welle (DW) es el medio de comunicación público alemán. Con una distribución multiplataforma de información y análisis de la actualidad mundial, ofrece formatos de una amplia variedad temática. Sus contenidos periodísticos son reproducidos en CONFIDENCIAL gracias a un acuerdo de distribución entre ambos medios.

PUBLICIDAD 3D

Más en Mundo
En portada
Alertas

Alertas informativas

Recibe alertas informativas en nuestras comunidades de WhatsApp o Telegram.
Boletines

Boletines

Lo más destacado de nuestra cobertura noticiosa en tu correo electrónico.
Anuncios

Anuncios

¿Quieres anunciarte con nosotros? Consulta aquí nuestra propuesta comercial.
Test político

Test Político

Explora tus ideas sobre política, economía y sociedad con nuestro Test Político.