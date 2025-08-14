DGA recauda en seis meses unos 6.9 millones de córdobas por defraudación aduanera

El cobro de multas por defraudación aduanera en Nicaragua dejó a la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) unos 6.9 millones de córdobas entre enero y junio de 2025, según el informe de ejecución presupuestaria del primer semestre del año. El monto triplica la meta de 2.1 millones que se esperaba recaudar en todo 2025.

Este es el segundo año consecutivo que este tipo de multas crece enormemente. De 2023 a 2024, el monto recaudado pasó de 2 a 7.3 millones de córdobas, y para 2025 — de continuar con la tendencia del primer semestre— se superarán los 13.9 millones de córdobas.

En Nicaragua, la defraudación aduanera es un delito penal y ocurre cuando un ciudadano “con la finalidad de evadir total o parcialmente el pago de los derechos e impuestos de importación o exportación de bienes y mercancías cuyo valor en córdobas exceda un monto equivalente a cien mil pesos centroamericanos, realice cualquier acto tendiente a defraudar la aplicación de las cargas impositivas establecidas”.

El castigo es una multa por el doble del valor de los bienes o mercancías involucradas y una pena de tres a seis años de prisión, según el artículo 307 de la Ley 641 del Código Penal, que define y regula los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.

Alza por contrabando aduanero

En paralelo, la DGA incrementó también las multas por contrabando aduanero. En 2023, esta institución recaudó 19.9 millones de córdobas y para 2024 recolectó 39 millones, el 96% más.

A junio de 2025, el ingreso por este tipo de multa administrativa asciende a 15.3 millones de córdobas, el 72.5% de los 21.1 millones esperados para este año.

Estas multas se suman a la aplicación de otras medidas recaudatorias que han denunciado empresarios nicaragüenses y extranjeros en el último lustro como la aplicación de dudas de valor, reparos y otras sanciones.

Un empresario extranjero explicó en 2021 a CONFIDENCIAL que el Gobierno de Nicaragua pone trabas para “que la mercadería caiga en abandono para generar ingresos, porque cobran almacenaje adicional y multas, además que después imponen trámites más detallados para revisar la mercadería, lo que retrasa el proceso, si no es que los peritos de la DGA buscan formas para perjudicarte”.

A través de la aplicación de “otras multas y sanciones pecuniarias”, la DGA se hizo de 288 millones de córdobas en el primer semestre de 2025, unos 99 millones más que los 189 millones recaudados en todo 2024 y unos 128 millones más que los ingresos percibidos en 2023.

Las recaudaciones de la DGI y DGA en 2025

Entre la DGA y la Dirección General de Ingresos (DGI) han recaudado unos 88 046 millones de córdobas, entre enero y junio de 2025, un 13% más que en comparación al mismo período de 2024, que cerró con 78 066 millones de córdobas, según las cifras oficiales.

El informe de ejecución presupuestaria detalla que la DGA recaudó en el primer semestre de 2025 unos 27 154 millones de córdobas. De estos:

26 946 millones provienen de los impuestos sobre la renta, las utilidades y las ganancias del capital.

208 millones de los ingresos no tributarios, que incluyen las multas y sanciones pecuniarias y la venta de servicios de instituciones gubernamentales.

Los ingresos a través de la DGI ascienden a 60 892 millones de córdobas, unos 7 155 millones más en comparación al mismo período de 2024. La mayor fuente de recaudación fue:

Los ingresos tributarios que dejaron 57 932 millones de córdobas, estos incluyen los cobros por impuestos a la renta, al consumo, al IVA, entre otros.

Los ingresos no tributarios sumaron 1341 millones de córdobas, entre ellos: el cobro por multas de tránsito, derechos de concesiones mineras, licencias y derechos administrativos.

Las recaudaciones tanto de la DGA como de la DGI vienen en aumento sostenido desde 2021. Ese año sumaron 98 451 millones de córdobas. En 2022, superaron los 116 147 millones; en 2023 sumaron unos 134 644 millones y en 2024 cerraron con 150 591 millones de córdobas.

En el primer semestre de 2025, la dictadura Ortega Murillo percibió unos 90 455 millones de córdobas, que incluyen los 88 046 millones de córdobas recaudados por la DGI y la DGA, y otros 2408 millones de córdobas percibidos a través de Tesorería.