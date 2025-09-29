Rosario Murillo impone su “comisario político” a Francisco Díaz en la Policía

El régimen Ortega-Murillo ha impuesto un inédito sistema de doble mando en las principales instituciones del Estado. El 29 de agosto de 2025, el comisionado general Victoriano Ruiz fue nombrado cojefe de la Policía Nacional, junto a Francisco Díaz, mediante una reforma constitucional aprobada por la Asamblea controlada por el FSLN.

Tres semanas después, el mismo modelo se replicó en la Cancillería: Denis Moncada fue resucitado como co-canciller, reduciendo la autoridad de Valdrack Jaentske.

En este video, conversamos con el politólogo Javier Meléndez, director de Expediente Abierto, para analizar las implicaciones de estas jefaturas bicéfalas, su relación con la sucesión dinástica de Rosario Murillo, y si el Ejército de Nicaragua podría ser el siguiente en tener dos jefes.