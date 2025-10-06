Logo de Confidencial Digital
Viviendas Bismarck Martínez

Los negocios de la Alcaldía de Managua con las viviendas “Bismarck Martínez”

Logo de Confidencial Digital

Julio López: “Sí se puede lograr la caída de la dictadura en Nicaragua”

Según López, la purga interna impulsada por Rosario Murillo está provocando una fractura dentro del poder, debilitando al régimen.

Audiovisuales Confidencial

6 de octubre 2025

El politólogo Julio López, exdirector de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista, analiza las condiciones que podrían llevar a la caída de la dictadura Ortega-Murillo en Nicaragua. Según López, la purga interna impulsada por Rosario Murillo está provocando una fractura dentro del poder, debilitando al régimen.

En esta entrevista explica por qué una amplia alianza democrática, con coordinación real y sin exclusiones, es clave para lograr una transición política exitosa y duradera. Además, advierte que Ortega, Murillo y los altos mandos del Ejército y la Policía no tendrían cabida en un nuevo escenario democrático.

En un artículo de opinión publicado en CONFIDENCIAL días atrás, López asegura:

No hay caída del régimen sin fragmentación interna, ni transición exitosa sin la incorporación, de alguna manera, de sectores del viejo régimen. Pensar en una Nicaragua futura que arrase con todo el pasado es una ilusión ingenua y peligrosa. Sin la participación de sandinistas críticos del orteguismo, tránsfugas de última hora, empresarios, religiosos e incluso militares que hoy guardan silencio, no es posible una transición realista. El presente demuestra, una vez más, que el futuro no puede construirse ignorando el pasado.

Lo que sí parece inevitable es que Rosario Murillo, Daniel Ortega, los altos mandos actuales del Ejército y la Policía, y los principales cuadros políticos del régimen, no sobrevivirán en el nuevo escenario. La mayoría del aparato estatal, militar y policial, cuyos miembros no tienen las manos manchadas de sangre o corrupción comenzarán a prepararse en silencio para el cambio. Sus acciones, colectivas e individuales, serán decisivas siempre que se les apoye a empujar el colapso de la dictadura, en lugar de humillarlos o pretender excluirlos de la Nicaragua futura.

