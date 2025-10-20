Logo de Confidencial Digital
Viviendas Bismarck Martínez

Los negocios de la Alcaldía de Managua con las viviendas “Bismarck Martínez”

Logo de Confidencial Digital

Estos son los 33 alcaldes purgados del FSLN

Algunos han sido obligados a renunciar, otros fueron defenestrados y detenidos en secreto, en medio de “señalamientos por corrupción”

Audiovisuales Confidencial

20 de octubre 2025

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo “quita y pone” a alcaldes del Frente Sandinista a un ritmo de casi uno por mes desde enero de 2023, removiendo a más de una treintena de alcaldes sin ofrecer una justificación oficial.

Algunos han sido obligados a renunciar, mientras otros fueron defenestrados y detenidos en secreto, en medio de “señalamientos por corrupción” y faltas a la lealtad y obediencia.

El último caso conocido en la lista de autoridades municipales purgadas, es el alcalde de Bluefields, Gustavo Castro, destituido en combo junto a su vicealcaldesa y gerente municipal el 9 de octubre de 2025.

En este video, te contamos quiénes son cada uno de los alcaldes destituidos en secreto, y qué hay detrás de la purga de autoridades municipales, con las opiniones del sociólogo y municipalista, Silvio Prado, y el exconcejal de la Alcaldía de Managua, Luciano García.

