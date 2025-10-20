Estos son los 33 alcaldes purgados del FSLN

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo “quita y pone” a alcaldes del Frente Sandinista a un ritmo de casi uno por mes desde enero de 2023, removiendo a más de una treintena de alcaldes sin ofrecer una justificación oficial.

Algunos han sido obligados a renunciar, mientras otros fueron defenestrados y detenidos en secreto, en medio de “señalamientos por corrupción” y faltas a la lealtad y obediencia.

El último caso conocido en la lista de autoridades municipales purgadas, es el alcalde de Bluefields, Gustavo Castro, destituido en combo junto a su vicealcaldesa y gerente municipal el 9 de octubre de 2025.

En este video, te contamos quiénes son cada uno de los alcaldes destituidos en secreto, y qué hay detrás de la purga de autoridades municipales, con las opiniones del sociólogo y municipalista, Silvio Prado, y el exconcejal de la Alcaldía de Managua, Luciano García.