Estados Unidos propone sanción comercial a Nicaragua: suspensión del CAFTA y aranceles del 100%

La Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos propuso al presidente Donald Trump, suspender total o parcialmente a Nicaragua de los beneficios del Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA e imponerle aranceles de hasta el 100% sobre sus exportaciones.

Según la Oficina de Comercio, las medidas son propuestas ante “las leyes, políticas y prácticas” del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, “relacionadas con abusos de los derechos laborales, los derechos humanos y las libertades fundamentales, y el desmantelamiento del Estado de derecho”.

A juicio de Estados Unidos, estos actos “son irrazonables” y constituyen una “carga o restringen el comercio estadounidense”.

La propuesta de la Oficina de Comercio establece dos escenarios para Nicaragua. Uno es suspender a Nicaragua de la aplicación de todos los beneficios, o de algunos beneficios del Tratado de Libre Comercio, incluidas las concesiones arancelarias, y la acumulación de contenido nicaragüense para otros socios del CAFTA-DR, de forma inmediata o gradual durante un período de hasta 12 meses.

Imponer aranceles del 100% “tendría efectos que serían dramáticos para la economía nacional”, aseguró el exviceministro de Hacienda, Juan Sebastián Chamorro. “Es una mala noticia, porque un tratado comercial con China o Rusia no va a poder sustituir” las ventajas del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés), añadió. Por su parte, el politólogo Manuel Orozco lo vio como una amenaza para miles de empleos, y la permanencia en el país, de decenas de empresas de capital extranjero.