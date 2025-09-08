Logo de Confidencial Digital
Especial | Crónica de Nicaragua: Así vence la censura el periodismo en el exilio

La crónica del periodismo nicaragüense. Carlos F. Chamorro nos presenta el testimonio de CONFIDENCIAL en siete años de resistencia

Audiovisuales Confidencial

8 de septiembre 2025

Tras la anulación de todas las libertades civiles en Nicaragua, la prensa independiente en el exilio se ha convertido en la última reserva de libertad para investigar y contar la verdad.

En el marco del Día Internacional del Periodista (8 de septiembre), presentamos un especial con la crónica del periodismo nicaragüense que, desde hace más de siete años, resiste y vence la censura en Nicaragua.

En este video, el periodista Carlos F. Chamorro narra cómo, desde abril de 2018, la prensa libre en Nicaragua se ha visto bajo asedio: más de 50 medios cerrados, confiscaciones de redacciones, como Confidencial, La Prensa y 100 % Noticias, y el exilio forzoso de más de 180 comunicadores.

Chamorro relata sus dos salidas del país —en enero de 2019 y junio de 2021— como decisiones vitales para preservarse y continuar informando desde Costa Rica. En ese período, logró innovar los formatos de difusión: migrar a plataformas digitales como YouTube y Facebook Live, reconstruir CONFIDENCIAL desde la distancia y mantener el periodismo investigativo como un bastión de verdad frente al silencio impuesto.

Aunque hoy el periodismo nicaragüense en el exilio sigue siendo la última reserva de libertad informativa, enfrenta nuevos ataques: desde bloqueos digitales —como la eliminación del dominio “com.ni”— hasta agresiones transnacionales contra periodistas exiliados y sus familias. Aun así, su labor continúa siendo clave en la búsqueda de justicia, memoria y transparencia para Nicaragua.

