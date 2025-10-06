Logo de Confidencial Digital
Lea el especial más reciente
Viviendas Bismarck Martínez

Los negocios de la Alcaldía de Managua con las viviendas “Bismarck Martínez”

whatsapp

Alertas
mail

Boletines
test

Test Político
carta

Membresía
mail

Donaciones
adds Confidencial

Anuncios
Las noticias del día en tu correo

Recibe lo más destacado de la cobertura de CONFIDENCIAL todos los días.

Estoy de acuerdo con las Condiciones de uso y la Política de privacidad.

Más boletines

Premium
mail

English

Membresía
The best of our coverage, in English

Sign up for our weekly newsletter. We will send it to you every Friday at 10:00 am (Nicaragua time)

I agree to the Terms of use and the Privacy Policy.

More Newsletters

Daily
mail

English

Membership
Logo de Confidencial Digital

PUBLICIDAD 1M

TV

>

ConfidencialTV

PUBLICIDAD 4D

PUBLICIDAD 5D

Director de OIJ: Asesinato de Samcam “pudo ser por motivaciones políticas”

“Queremos saber las motivaciones de esa recompensa del pago” por el asesinato, “puede ser una motivación política”, valora el funcionario

Audiovisuales Confidencial

6 de octubre 2025

AA
Share

Un “encargo” por “razones políticas” es el móvil que más “fuerza” gana cada día dentro de la investigación del asesinato del exmilitar nicaragüese Roberto Samcam, de acuerdo con altos funcionarios de las instituciones costarricenses que dan seguimiento al homicidio del opositor nicaragüense exiliado.

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica, Randall Zúñiga, habla en esta entrevista sobre los avances de la investigación que sigue las pistas de los autores intelectuales.

“El móvil es una recompensa de pago, ahí no hay quite. Lo que queremos saber son las motivaciones de esa recompensa del pago”, asegura.

“Puede ser una motivación política, que podría ser perfectamente, como podría ser deudas u otras más, pero pareciera que es más política”, explica el director del OIJ, aunque aclaró que no tiene “elementos ahorita para señalar a alguien en particular que fuera el que pagó para que se matara” al nicaragüense.

El alto funcionario reconoció que el 70% (unos 630) de los homicidios en Costa Rica ocurren por “encargo”, que en la jerga policial le llaman “ajuste de cuentas, pero básicamente es una persona que le solicita a otra persona que mate a un tercero”.

Samcam, de 67 años, era un fuerte crítico del Ejército de Nicaragua por la participación de la institución castrense en la represión y el asesinato de ciudadanos desarmados en las protestas de 2018.

PUBLICIDAD 3M

PUBLICIDAD 3D

Más en ConfidencialTV
En portada
Alertas

Alertas informativas

Recibe alertas informativas en nuestras comunidades de WhatsApp o Telegram.
Boletines

Boletines

Lo más destacado de nuestra cobertura noticiosa en tu correo electrónico.
Anuncios

Anuncios

¿Quieres anunciarte con nosotros? Consulta aquí nuestra propuesta comercial.
Test político

Test Político

Explora tus ideas sobre política, economía y sociedad con nuestro Test Político.