Director de OIJ: Asesinato de Samcam “pudo ser por motivaciones políticas”

Un “encargo” por “razones políticas” es el móvil que más “fuerza” gana cada día dentro de la investigación del asesinato del exmilitar nicaragüese Roberto Samcam, de acuerdo con altos funcionarios de las instituciones costarricenses que dan seguimiento al homicidio del opositor nicaragüense exiliado.

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica, Randall Zúñiga, habla en esta entrevista sobre los avances de la investigación que sigue las pistas de los autores intelectuales.

“El móvil es una recompensa de pago, ahí no hay quite. Lo que queremos saber son las motivaciones de esa recompensa del pago”, asegura.

“Puede ser una motivación política, que podría ser perfectamente, como podría ser deudas u otras más, pero pareciera que es más política”, explica el director del OIJ, aunque aclaró que no tiene “elementos ahorita para señalar a alguien en particular que fuera el que pagó para que se matara” al nicaragüense.

El alto funcionario reconoció que el 70% (unos 630) de los homicidios en Costa Rica ocurren por “encargo”, que en la jerga policial le llaman “ajuste de cuentas, pero básicamente es una persona que le solicita a otra persona que mate a un tercero”.

Samcam, de 67 años, era un fuerte crítico del Ejército de Nicaragua por la participación de la institución castrense en la represión y el asesinato de ciudadanos desarmados en las protestas de 2018.