Viviendas Bismarck Martínez

Los negocios de la Alcaldía de Managua con las viviendas “Bismarck Martínez”

Logo de Confidencial Digital

TV

ConfidencialTV

Confiscación de la UCA: más de 60 millones de dólares en infraestructura y propiedades

Desde el robo de la UCA, centenares de sus estudiantes buscaron seguir sus estudios en universidades jesuitas en El Salvador y en Guatemala.

Audiovisuales Confidencial

18 de agosto 2025

Se cumplieron dos años de la confiscación de la Universidad Centroamericana, UCA, por órdenes de la dictadura de Daniel Ortega. Además del robo del Campus San Ignacio de Loyola en Managua que asciende a los 25 millones de dólares, se cuentan terrenos y fincas en León, Río San Juan y otros departamentos, también Centros de investigación e institutos especializados, una radio emisora, equipos de televisión, entre otros.

El robo también se extendió a la Compañía de Jesús, que fue despojada de su personería jurídica, confiscando la residencia “Villa Carmen” en la que vivían los sacerdotes. Según el vocero de la Compañía de Jesús para el caso de Nicaragua, el sacerdote, José María Tojeira, la confiscación podría ascender a los 60 millones de dólares.

Desde el robo de la UCA, centenares de sus estudiantes buscaron seguir sus estudios en universidades jesuitas en El Salvador y en Guatemala. 60 de ellos se graduarán en octubre de 2025 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, de El Salvador.

En este video, entrevistamos al padre jesuita, José María Tojeira, vocero de la Compañía de Jesús para el caso de Nicaragua.

Más en ConfidencialTV
En portada
