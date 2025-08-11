Carlos F. Chamorro: Las purgas en el FSLN y la corrupción Estado-partido-familia

En la cúpula del Frente Sandinista se continúan ejecutando las purgas políticas provocadas por la sucesión dinástica de Rosario Murillo. La Asamblea Nacional aprobó una nueva reforma a la Constitución “chamuca”, para crear una Super Procuraduría de Justicia, que absorberá al Ministerio Público, para convertirlo en una dirección penal.

La justificación oficial es que el objetivo de la nueva Procuraduría es lanzar una gran campaña anticorrupción, dirigida por la codictadora Rosario Murillo, con lo cual el régimen estaría admitiendo por primera vez lo que todo mundo sabe, que el gobierno de Nicaragua es uno de los más corruptos del mundo.

Pero la nueva “Procuraduría de Justicia” empieza con una nueva purga, la de la fiscal Ana Julia Guido, otra miembro del sandinismo histórico, leal a Daniel Ortega, cuyo cargo y funciones penales serán ahora asumidas por la poderosa procuradora de justicia Wendy Morales, leal a Rosario Murillo.