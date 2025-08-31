“Bacheros”, un documental sobre los nicas en las construcciones en Costa Rica

Bacheros es un documental producido por el ingeniero y cineasta costarricense Roberto de la Ossa, que ofrece una mirada íntima a las condiciones de vida y trabajo de los migrantes nicaragüenses en la industria de la construcción.

El filme muestra las condiciones de vida y hacinamiento en los “baches” —refugios temporales— donde viven los trabajadores. Además, “busca cambiar la percepción que la sociedad costarricense tiene sobre los migrantes nicaragüenses”, según De la Ossa.

El término “bachero” en Costa Rica se refiere a los trabajadores de la construcción que viven en champas temporales junto a los proyectos de construcción.

Los obreros viven en condiciones precarias, durmiendo en camarotes sin colchones y compartiendo una sola pila para lavar ropa, platos y asearse.

Roberto de la Ossa conoció a estos trabajadores nicaragüenses en 2019, cuando un grupo de 15 trabajadores construyeron su casa en Santa Teresa de Cóbano, en Puntarenas, en el Pacífico costarricense.

Un joven Bachero que se cubre la cara para protegerse del polvo durante sus labores// Foto: Fotograma del documental “Bacheros”

Bacheros cuenta la historia de cuatro nicas

Según el cineasta, conocer a esos migrantes cambió su perspectiva y lo motivó a contar “las historias detrás de quienes viven en champas, pero que edifican los hoteles y casas de lujo”.

El documental Bacheros se centra en la historia de cuatro bacheros originarios de Jinotepe, Matagalpa, Waslala y Jinotega, cada uno con razones diferentes de migración: deudas, falta de empleo y persecución política. Sin embargo, a todos los une una misma visión: mejorar la condición de vida de quienes dejan en Nicaragua.

“Cuando me mudé en 2009, se veía una oleada de migración, pero era pequeña. Eso, conforme han pasado los años, ha crecido muchísimo por el boom inmobiliario y la crisis política”, explica De la Osa.

“Ahora son cientos de baches en las montañas. Por cada casa hay un bache”, destaca el cineasta costarricense.

Un albañil nicaragüense descansa afuera de un “bache” en Costa Rica// Foto: Fotograma del documental “Bacheros”

Las historias de los que se quedan

El objetivo de Bacheros no es la denuncia, sino cambiar la percepción que se tiene sobre estos trabajadores. “Cuando uno entiende el trasfondo de una persona, sabe de dónde viene, por qué se comporta de cierta manera, cuáles son los retos que tiene, dejas de exigirle ciertas cosas”, reflexiona De la Ossa.

Para lograr esta comprensión, el ingeniero no sólo filmó el día a día laboral, sino que viajó hasta Nicaragua para conocer a las familias de los trabajadores. “Estuve en Jinotega y en Carazo, visitando distintas familias. Tenían una belleza escénica y cultivos, pero según ellos no tenían oportunidades laborales”, relata.

La producción del documental se fue dando, en lugar de partir de un guion preestablecido, De la Ossa comenzó filmando “todas las aristas de un ser humano del día a día: el trabajo, el deporte y la familia”, para después buscar un hilo en las historias.

Bacheros sigue la vida de cuatro o cinco trabajadores principales, incluyendo al “pitcher”, y al guitarrista que ameniza las tardes en el “bache”. La mayoría de los protagonistas del documental ahora vive en Estados Unidos, a donde migraron usando sus ahorros de Costa Rica.

Generar conciencia para mejorar las condiciones de trabajo

De la Ossa destaca que el trabajo en la construcción en sí ya es difícil, y que además se le suman factores que complican aún más las vidas de estos trabajadores: “falta de información sobre sus derechos, acceso limitado a servicios de salud y educación, y condiciones de vida precarias que afectan su desempeño laboral”.

“No es lo mismo salir a la calle y presentarse al trabajo amaneciendo en una casa donde estás con tu familia y tienes tus necesidades cubiertas, a poner un pie en el trabajo lejos de los tuyos y durmiendo en hacinamiento”, explica.

Además, plantea opciones para mejorar las condiciones de los trabajadores: “Si los bacheros sufren por la separación familiar y por no tener comunicación, mientras que el proyecto inmobiliario probablemente tiene una conexión de 500 megas de fibra óptica, nada cuesta poner un router en el bache”.

“Eso les permite a todos los trabajadores hablar con sus familias y amanecer al día siguiente con un poquito más de moral”, concluye.

Bacheros ha sido presentado en diversos espacios, desde proyecciones caseras en restaurantes y estudios de yoga en Santa Teresa, hasta el P-Art Festival ante arquitectos y un festival de derechos humanos en Barcelona. También se ha proyectado en universidades como la UCR.

El documental está disponible al público de manera gratuita a través de la plataforma de Vimeo.