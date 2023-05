Freddy Navas: “Tenemos que centrar la lucha en desconocer al que usurpa el poder”

Al dirigente del Movimiento Campesino, Freddy Navas, no le “preocupa” que la oposición nicaragüense no esté unida, porque ni “nuestro señor Jesucristo pudo congregar a todo el pueblo de Jerusalén”. Aunque esta falta de unión no debe ser óbice para sacar del poder a la pareja presidencial, Daniel Ortega y Rosario Murillo, y evitar que reciba más financiamiento extranjero.

“Tenemos que centrar nuestros esfuerzos y nuestra lucha en una sola cosa: desconocer al que está usurpando el poder, para que no le sigan dando más préstamos (externos), hacer las denuncias internacionales y buscar como sacar a los presos políticos”, aseguró el excarcelado político en una entrevista con el programa Esta Noche.

Navas fue detenido ilegalmente en junio de 2021, juzgado y encarcelado en la prisión del Chipote. Fue liberado más de año y medio después, en febrero de 2023, junto a 221 presos políticos, que fueron desterrados a Estados Unidos y declarados “apátridas” por la justicia de la dictadura orteguista.

Para Navas lo peor del encierro fue la falta de contacto con su familia. “En dos períodos, estuvimos completamente aislados, sin saber ni conocer nada”. Además, de la constantes torturas psicológicas: “En determinado momento, me llevaban (botellas de) agua con agujeros en los tapones y me decían: '¡No, no te la vamos a dar!' Solo me la enseñaban”, relató.

Hace tres meses fuiste excarcelado y desterrado por la dictadura junto a un grupo de 221 presos políticos ¿Cómo describirías los 19 meses que pasaste encerrado en El Chipote?

Mucha tortura psicológica. Lo peor que nos hicieron fue privarnos del contacto con nuestras familias; en dos períodos, estuvimos completamente aislados, sin saber ni conocer nada. Con amenazas directas a la familia. En mi caso, en determinado momento, me llevaban (botellas de) agua con agujeros en los tapones y me decían: '¡No, no te la vamos a dar!' Solo me la enseñaban.

En los interrogatorios me mostraban una orden de captura contra mi esposa y me preguntaban si les daba el permiso de poderla interrogar. Como decimos en buen nicaragüense: ellos buscaban como penetrar o fregar la mente de uno. Hubo algunos (excarcelados políticos) que se quebraron psicológicamente y llegaron a olvidar el nombre de sus hijos o el lugar en donde estaban.

Los médicos también fueron cómplices en buscar como dañarnos de una manera física a nosotros, en el aspecto de negar el medicamento o dar contraindicaciones médicas. Malas praxis, dentro del penal eso es brutal. Lo que llaman tortura blanca, nos lo hacían a todos.

El 16 de marzo de 2023, un mes después de su destierro, la Policía asaltó y allanó su vivienda ¿Qué fue lo que pasó?

Mi esposa salió el 14 de marzo hacia Panamá, donde están mis hijos. El día 16, al medio día, entró la Policía y rompió los portones, las cadenas y todo. En la casa se quedaron la Policía y los paramilitares. En la madrugada, los policías salieron, pero ahí se quedaron los paramilitares y (todavía) permanecen en esa circunstancia.

Todos tienen miedo de asomarse y preguntar, porque nuestros nombres están prohibidos. A mi esposa le tocaba regresar en mes y medio a Nicaragua (a inicios de mayo de 2023), pero la aerolínea le mandó un chat y le informó que su regreso al país había sido rechazado por el Ministerio de Gobernación. Ya sabemos cómo actúa la Policía, por lo tanto, mi esposa está ahora también desterrada del país.

Usted fue preso político en dos ocasiones junto a otros liderazgos del Movimiento Campesino ¿Qué impacto ha tenido eso dentro de los campesinos; la represión y la persecución de los principales liderazgos y el Estado policial?

Antes de 2018 ya nos habíamos organizado en la zona de Ocotal, Madriz, Matagalpa y Jinotega. Aunque no eran afectados de manera directa por el Canal Interoceánico, pero como éramos campesinos se nos así fácil organizarlos, porque en Nicaragua casi en todos los lugares hay campesinos. Hoy en día, muchas de esas personas han sido asediadas, perseguidas, encarceladas, robadas muchas de sus fincas y muchas de sus hijas violadas; yo tengo denuncias con nombre y apellido de los lugares donde se han ejercido esas barbaries. Muchos delegados están presos, andan huyendo u otros han sido asesinados, por otros motivos. Siempre hay una persecución en contra de los campesinos.

La semana pasada el régimen desató una nueva ola de secuestros y judicializaciones expres contra 58 ciudadanos en diferentes zonas del país. ¿Qué opina del estado de temor que vive la gente bajo el Estado policial?

En Nicaragua no se puede denunciar de manera pública, no hay dónde irse a quejar. Entonces, es ahí donde nos toca el papel a nosotros (los exiliados y despatriados) denunciar todo lo que se está cometiendo ante instancias internacionales, la OEA, la Unión Europea o la CIDH.

Acoso contra la Iglesia católica

El régimen ha prohibido cualquier procesión católica y a pesar de eso vimos esta semana a centenares de campesinos y ciudadanos acudir a una procesión de la Virgen de Cuapa en Chontales. ¿Qué impacto tiene entre los feligreses de la zona la persecución contra la Iglesia católica?

Si uno ve bien, esta lucha es una lucha entre el bien contra el mal. La misma palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados y potestades del mal, que andan por el mundo buscando a quién devorar. En este caso, están anidados en el corazón de la pareja (Daniel Ortega y Rosario Murillo) que está usurpando el poder y los círculos cercanos a ellos. Decía nuestra madre, la Virgen de Cuapa a Bernardo: “No pidan la paz, no la pidan. Háganla ustedes, construyan ustedes la paz, si no, no van a tener paz”. Y la verdad es que en estos cinco años de lucha ha sido de una manera cívica y pacífica, lo hemos hecho por el pueblo de Nicaragua.

Lo que hemos hecho ha sido con la verdad en una mano y la justicia en la otra, y con Cristo en nuestro corazón, pero son ellos (Ortega y Murillo) los que nos han declarado la guerra y no solo a nosotros como pueblo, si no a la Iglesia y todos los que se atrevan a mencionar a Jesús y sus reglas, su evangelio. Eso es algo que no nos van a poder quitar y muchos cristianos, aún dentro de las filas del Ejército y de la Policía Nacional, están en contra de lo que está pasando, de la represión hacia la fe cristiana en Nicaragua.

Todos los liderazgos encarcelados en El Chipote coinciden en que el encierro los unió más, pero ¿qué hace falta para concertar una propuesta de unidad para salir de la dictadura?

A mí nunca me ha preocupado eso de que tenemos que estar unidos. Dicen que nuestro señor Jesucristo, un poco antes ser crucificado, dijo: "Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise congregarte como una gallina congrega a sus polluelos bajo sus alas y nunca pude". Y ahora crees que nosotros pecadores nos vamos a unir; para mí la unidad es una utopía. Siempre habrá gente que piensa y cree en algo diferente, que tiene otro tipo de valores, principios y fe, pero yo los tengo que respetar porque por ahí comienza la democracia.

Tenemos que centrar nuestros esfuerzos y nuestra lucha en una sola cosa: desconocer al que está usurpando el poder, para que no le sigan dando más préstamos (externos), hacer las denuncias internacionales y buscar como sacar a los presos políticos, que no son ochenta y pico, son más de trecientas personas que han sido acusados de delitos comunes y que no están en la lista de presos políticos, pero que sí se que son presos políticos.