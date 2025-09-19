Estados Unidos deporta a más de 4200 nicaragüenses en nueve meses

Más de 4000 nicaragüenses, a bordo de 35 vuelos, fueron deportados de Estados Unidos en los primeros nueve meses de 2025, de acuerdo con información del Departamento de Estado de EE. UU. y reportes independientes analizados por CONFIDENCIAL.

Los 35 vuelos con los nicaragüenses deportados arribaron al país entre el 9 de enero y 13 de septiembre de 2025, según la organización Human Rights First, que asumió el monitoreo de vuelos operados por el ICE Air, realizado por el investigador Thomas Cartwright.

En 31 de estos vuelos llegaron unos 3751 nicaragüenses, según información proporcionada a CONFIDENCIAL, por un funcionario del Departamento de Estado. Sin embargo, esa cantidad de vuelos solo corresponde a los que arribaron entre enero y el 2 de septiembre.

Del martes 2 al sábado 13 de septiembre aterrizaron a Managua otros cuatro vuelos más, según Human Rights First, por lo cual la cifra de nicaragüenses deportados alcanza los 4200 en nueve meses.

Los vuelos con nicaragüenses deportados incrementaron sustancialmente con la nueva Administración de Donald Trump. En 2024, con Joe Biden al mando, fueron deportados unos 3996 nicaragüenses en 26 vuelos, según un tablero de datos sobre retornados del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Un análisis de CONFIDENCIAL reveló en agosto de 2025 que los nicaragüenses deportados, hasta esa fecha, en su mayoría fueron hombres de entre 20 y 40 años, y con menos de cinco años de haber emigrado a Estados Unidos. Además, que la mayoría no tenían antecedentes penales, pero al carecer de estatus legal para vivir en EE. UU. fueron deportados individualmente o en grupos de hasta 167 personas.

Once paradas en Guantánamo

De los 35 vuelos con nicaragüenses deportados se identificó, mediante un monitoreo aéreo, que once partieron desde el Aeropuerto Internacional de Alexandria, en Luisiana, pero hicieron una parada en la base naval estadounidense de Guantánamo, en Cuba, y posteriormente siguieron rumbo al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, en Managua.

El patrón de estos vuelos se registró en los arribos del:

03 de abril de 2025

16 de abril de 2025

30 de abril de 2025

20 de mayo de 2025

22 de mayo de 2025

29 de mayo de 2025

05 de junio de 2025

12 de junio de 2025

19 de junio de 2025

26 de junio de 2025

10 de julio de 2025

Otros 21 vuelos realizaron la ruta directa Alexandria-Managua, dos partieron de Miami y arribaron a Managua, y uno salió desde Houston hacia la capital nicaragüense.

Históricamente, Nicaragua recibía dos vuelos mensuales que llegaban el primer y tercer jueves de cada mes. Sin embargo, EE. UU. ahora envía vuelos en otros días, incluido el domingo.

En la primera quincena de septiembre, por ejemplo, llegaron dos vuelos en martes: 2 y 9; dos en viernes: 5 y 12; y uno el sábado 13.

En septiembre de 2025 se registró, por primera vez, la llegada de tres vuelos en una misma semana. Estos ocurrieron:

El martes 9, con ruta Alexandria a Managua. Arribo a la 1:30 p. m.

El viernes 12, con ruta Alexandria a Managua, arribó a las 12: 58 p.m.

El sábado 13, con ruta Miami a Managua, llegada a las 8:04 p.m.

El portal Deportation Data Project revela que, en el primer semestre de 2025, las autoridades estadounidenses arrestaron a 3051 nicaragüenses. De estos, 780 tenían orden de deportación.

Centroamérica encabeza vuelos con deportados

El reporte de Human Rights First señala que de los 1341 vuelos con deportados de Estados Unidos, de enero a agosto de 2025, el 55% son de centroamericanos. Siendo Guatemala y Honduras los países que más vuelos han recibido.

En total arribaron 731 vuelos con deportados a la región centroamericana. De estos:

309 fueron a Guatemala

259 a Honduras

119 a El Salvador

30 a Nicaragua

8 a Costa Rica

3 a Panamá

3 a Belice

Sin embargo, en estos últimos tres países se registran vuelos con deportados con migrantes extracontinentales, que posteriormente serán enviados a sus países nativos, y no nacionales como sí ocurre con el resto de Centroamérica.

El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo son los únicos de la región que no dan información sobre la llegada de sus ciudadanos deportados. Tampoco informa si hay algún programa de reinserción.