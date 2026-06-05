Senado de EE. UU. aprueba financiamiento para ofensiva migratoria

El Senado de Estados Unidos aprobó, el viernes 05 de junio de 2026, 70 000 millones de dólares en financiación para la ofensiva migratoria de Donald Trump, tras una jornada de votaciones sobre múltiples enmiendas que evidenciaron las divisiones entre los republicanos sobre otras propuestas políticas del presidente.

El proyecto de ley financiaría al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza durante el resto del mandato de Trump, otorgando al líder republicano una importante victoria en uno de sus temas emblemáticos tras meses de disputas en el legislativo. El texto pasa ahora a la Cámara de Representantes, donde los líderes republicanos prevén abordarlo a principios de la próxima semana y enviarlo al despacho de Trump para su sanción.

La votación ocurre tras el cierre parcial récord del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a principios de este año, cuando los demócratas se negaron a apoyar nuevos fondos para la aplicación de las leyes de inmigración sin restricciones. Estas incluían tácticas como las redadas y el uso de máscaras por parte de los agentes. Los republicanos rechazaron esas exigencias y optaron en su lugar por financiar a ICE y a la Patrulla Fronteriza mediante el proceso acelerado de “reconciliación presupuestaria”, que les permite sortear la oposición demócrata si consiguen mantener unidos a sus propios miembros.

Texto enmendado

Dentro de las enmiendas que no prosperaron en la última votación en el Senado se encuentran medidas dirigidas al fondo “antipolitización”, a la futura financiación del salón de baile en la Casa Blanca y a un intento de Trump de colocar a un funcionario de vivienda leal al presidente como jefe de la inteligencia estadounidense.

En el proceso, los demócratas también aprovecharon para intentar redirigir el dinero de la aplicación de las leyes migratorias hacia vivienda y otras áreas sociales. Ante la cercanía de las elecciones de medio término, marcadas por la inflación, los demócratas argumentaron que los republicanos estaban priorizando la agenda de deportaciones de Trump por encima del costo de la vida. (AFP, Reuters)