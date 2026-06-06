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Mundo

Putin afirma que reunión con Zelenski no tiene sentido sin un acuerdo previo

El mandatario ucraniano había propuesto un encuentro en persona. Tras la negativa del líder del Kremlin, lamentó que Rusia decida “elegir la guerra”

Zelenski y Putin

Imagen: DW

Deutsche Welle

6 de junio 2026

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El presidente ruso Vladimir Putin descartó este viernes (05.06.2026) reunirse con su homólogo ucraniano en un futuro próximo, un día después de que Volodimir Zelenski pidiera un encuentro entre los dirigentes para poner fin a la invasión rusa. También prometió proseguir con su ofensiva militar hasta que se hayan logrado por completo los objetivos de la guerra.

Rusia exige el control de la región oriental ucraniana de Donbás, así como amplias restricciones políticas y militares a su vecino. Kiev y sus aliados rechazan todo por representar una capitulación.

“Solo tendría sentido para la parte ucraniana para detener el avance de nuestras fuerzas armadas. Y necesitamos acuerdos”, afirmó Putin este viernes en un foro económico en su ciudad natal San Petersburgo.

“Dejemos que los expertos trabajen, que elaboren algunas soluciones y entonces podremos reunirnos”, agregó.

Zelenski acusa a Putin de volver a “eligir la guerra”

Zelenski había hecho el jueves un inusual llamado directo al líder ruso al proponerle una reunión cara a cara. Este viernes, criticó al líder del Kremlin por rechazar la propuesta.

“Lamentablemente, la parte rusa vuelve a elegir la guerra: todos escucharon la respuesta de hoy. Una respuesta débil. Simplemente no quiere poner fin a la guerra”, explicó. Mientras tanto, las conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos no han logrado acercar a las partes a un acuerdo. Cientos de miles de personas han muerto desde que Putin lanzó su invasión de Ucrania en febrero de 2022.

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