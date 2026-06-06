OMS lanza plan de más de 500 millones de dólares para frenar brote de ébola en África

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC) lanzaron este viernes (05.06.2026) un plan conjunto de 518 millones de dólares contra la epidemia de ébola en África central, el cual se extenderá de junio a noviembre.

El brote se declaró el 15 de mayo en el noreste de República Democrática del Congo (RDC), pero se cree que la rara cepa Bundibugyo del virus ya llevaba algún tiempo propagándose de forma inadvertida.

Según las últimas cifras de la OMS, hay 381 casos confirmados en RDC, incluidas 64 muertes. En Uganda, al otro lado de la frontera nororiental, se han confirmado 16 casos, uno de ellos fallecido.

Cepa Bundibugyo levanta la alerta

El brote ha golpeado tres provincias de RDC, con el epicentro en Ituri, donde según los CDC de África se concentran 90% de los casos confirmados y 76% de las muertes.

“El plan se centra en áreas fundamentales: coordinación de emergencias, vigilancia, pruebas de laboratorio, prevención y control de infecciones, atención clínica y movilización comunitaria”, declaró este viernes en rueda de prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El brote actual es mayor que los dos brotes anteriores de Bundibugyo registrados en 2007 y 2012, según los CDC de África, la agencia de salud pública de la Unión Africana.