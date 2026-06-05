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Mundo

EE. UU. impone sanciones financieras al presidente de Cuba y a un hijo de Raúl Castro

Lista de sancionados incluye a Raúl Alejandro Castro Calis, nieto de Raúl Castro; además de la esposa e hijastro de Díaz‑Canel

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en una fotografía de archivo. EFE | Confidencial

Agencia EFE

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso el jueves 4 de junio de 2026 sanciones financieras al presidente de Cuba, Miguel Díaz‑Canel, a varios de sus familiares y al coronel Alejandro Castro Espín, hijo del exmandatario Raúl Castro.

El Tesoro incluyó en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a Lis Cuesta Peraza, esposa de Díaz‑Canel, y a Manuel Anido Cuesta, hijastro del presidente, que reside en Madrid.

También fue sancionado Raúl Alejandro Castro Calis, nieto de Raúl Castro e hijo de Alejandro Castro Espín.

Otras sanciones a entidades de Cuba

La Administración de Donald Trump impuso además sanciones al Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba y a los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), una red de comités de barrio creada para articular el apoyo popular a la revolución comunista.

El listado de entidades sancionadas se completa con el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, la minera La Victoria y la agencia de viajes Amistur.

Las sanciones implican la prohibición de realizar transacciones financieras y comerciales con las personas y entidades designadas, cuyos activos bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados.

Esta ronda de sanciones forma parte de la estrategia de presión que el Gobierno de Trump ejerce sobre Cuba para forzar cambios económicos y políticos en la isla.

Desde la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026, en un ataque militar estadounidense en Venezuela, Trump ha impuesto un bloqueo petrolero a Cuba que ha agravado su crisis económica y ha amenazado en varias ocasiones con “tomar el control” de la isla.

El Departamento de Justicia presentó además en mayo de 2026 una acusación contra Raúl Castro, expresidente y hermano menor de Fidel Castro, por su presunta responsabilidad en el derribo, en 1996, de dos avionetas de una organización del exilio cubano que causó la muerte de cuatro personas.

En este contexto, Washington y La Habana han mantenido negociaciones discretas en las que Raúl Guillermo Rodríguez Castro, uno de los nietos de Raúl Castro, conocido como “El Cangrejo”, habría ejercido como uno de los interlocutores cubanos.

El Gobierno de Cuba insiste en que cualquier cambio en el país debe ser decidido por el pueblo cubano y denuncia que Estados Unidos prepara una agresión militar contra la isla.

Díaz Canel denuncia sanciones

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció la última “lista ilegítima de sanciones” en la que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a dirigentes (entre ellos, él mismo), organizaciones y empresas cubanas.

Díaz-Canel también calificó de “amenazadoras” las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Cuba.

“El presidente de EE. UU. hace nuevas declaraciones amenazadoras contra Cuba; y el Departamento del Tesoro incorporó nuevos nombres de dirigentes, organizaciones y empresas cubanas a una lista ilegítima de sanciones”, escribió el mandatario en las redes sociales.

Asimismo afirmó que las sanciones de Washington a la isla “están dirigidas a reforzar las medidas de bloqueo y el escenario de conflicto entre Cuba y Estados Unidos”.

“Esta ceguera política se añade a las medidas coercitivas aplicadas en las últimas semanas contra nuestro país, diseñadas para dañar al pueblo cubano”, añadió.

También aseguró que “la agresividad y perversión del gobierno yanqui”, en referencia a Washington, chocarán con la decisión de Cuba “de enfrentar los peores escenarios y resistir la arremetida imperial”.

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Agencia de noticias internacional con sede en Madrid, España. Fundada en Burgos durante la guerra civil española en enero de 1939.

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