Mundo

Aerolínea Spirit se acoge a quiebra por segunda vez en un año

La línea aérea de bajo costo, que opera vuelos en Estados Unidos, enfrenta una carga de más de 2000 millones de dólares en deudas

Spirit

Un avión de la aerolínea Spirit aterriza en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá. EFE

Deutsche Welle

30 de agosto 2025

La aerolínea estadounidense Spirit anunció el viernes 29 de agosto de 2025 que se ha acogido por segunda vez en un año a la ley de quiebra del país tras un fallido intento de reorganización de la compañía, que opera vuelos dentro de Estados Unidos.

La aerolínea de bajo costo continuará operando mientras hace frente al proceso de quiebra bajo el Capítulo 11, que presentó en la corte federal para el distrito sur de Nueva York y que le permite reorganizarse bajo la protección de la ley.

“Spirit pretende utilizar el proceso del Capítulo 11 para implementar los amplios cambios necesarios para hacer la transición de la compañía hacia un futuro sustentable y posicionarla para ofrecer el mejor valor del mundo en los próximos años”, indicó la empresa en un comunicado.

La empresa continuará pagando salarios y beneficios a empleados y los contratistas durante el proceso de quiebra y se ha mantenido en contacto en los últimos meses con algunos de sus principales arrendadores, tenedores de bonos y otras partes clave con miras a su futuro, agregó.

Spirit se había acogido a la quiebra el pasado noviembre tras intentar sin éxito fusionarse con otras aerolíneas. Salió de la protección judicial en marzo después de haber intercambiado casi 800 millones de dólares de deuda corporativa por acciones, de acuerdo con el Wall Street Journal.

Destaca además que la aerolínea no renegoció sus contratos de arrendamiento de aeronaves durante el proceso anterior, lo que le dejó enfrentando altos costos de arrendamiento, además de una carga de más de 2000 millones de dólares en deudas.

Con este escenario, su junta directiva llegó a la conclusión de que la empresa necesita otro proceso de Capítulo 11. (EFE, Reuters)

Sobre el autor
Deutsche Welle

Deutsche Welle

Deutsche Welle (DW) es el medio de comunicación público alemán. Con una distribución multiplataforma de información y análisis de la actualidad mundial, ofrece formatos de una amplia variedad temática. Sus contenidos periodísticos son reproducidos en CONFIDENCIAL gracias a un acuerdo de distribución entre ambos medios.

